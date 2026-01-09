МОН оштрафувало 12 видавництв на майже 2 млн грн (список) 

Деякі видавництва у 2025 році не доставили вчасно до шкіл підручники

МОН назвало нараховані штрафи за порушення договірних умов низці українських видавництв

Міністерство освіти і науки України оштрафувало 12 видавництв через порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, передає «Главком».

Загальна сума штрафу видавництв, які торік не доставили вчасно підручники до закладів загальної середньої освіти складає 1 896 млн грн.

Список видавництв, які оштрафувало МОН

МОН назвало список оштрафованих видавництв фото з відкритих джерел

ТОВ «Абетка» мають сплатити 15 063 грн штрафу;

ТОВ «Видавництво «Алатон» – 323 987 грн;

ТзОВ «Астон» – 142 505 грн;

ТОВ «Видавництво «Атлант» – 140 грн;

МПП «Букрек» – 2 189 грн;

ТОВ «Генеза» – 684 832 грн;

ТОВ ТО «Гімназія» – 141 936 грн;

ТОВ «Методика паблішинг» – 528 грн;

ТОВ Видавництво «Навчальна книга – Богдан» – 7 202 грн;

ТОВ «УОВЦ «ОРІОН» – 561 157 грн;

ТОВ Видавництво «Ранок» – 4 916 грн;

ТОВ «Учбово-видавничий центр «Школяр» – 12455 грн.

Нагадаємо, що нещодавно кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули.

Раніше «Главком» писав про те, що в Україні 12-річну систему шкільної освіти повністю запровадять з 1 вересня 2027 року. Йдеться про всі школи та ліцеї без винятку. Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова зауважила, що перехід на 12-річне навчання не є питанням дискусії або політичного вибору, а прямою вимогою чинного законодавства.