Які університети проводять набір на «нульовий курс»: повний список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Нульовий курс» триватиме від трьох до шести місяців
фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ілюстративне)

До переліку увійшли 45 вишів

Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік закладів вищої освіти, які проводять набір на підготовче відділення «Відкритий шлях до вищої освіти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний наказ відомства.

Загалом до списку потрапило 45 університетів, підпорядкованих Міністерству освіти та науки. Серед них – провідні виші України, такі як Київський національний університет ім. Шевченка, Львівський національний університет ім. Франка, Харківський національний університет ім. Каразіна, Львівська політехніка, Київський політехнічний інститут ім. Сікорського тощо.

Які університети проводять набір на «нульовий курс»: повний список фото 1
Які університети проводять набір на «нульовий курс»: повний список фото 2
Які університети проводять набір на «нульовий курс»: повний список фото 3

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт під назвою «зимовий вступ». «Нульовий курс», який у ньому передбачений, стане додатковою можливістю для абітурієнтів підготуватися до вступу ще до початку основної кампанії. Йдеться не про окрему освітню програму, а про підготовчий етап між закінченням школи та навчанням на першому курсі університету.

Він триватиме від трьох до шести місяців. Обов'язкова програма включатиме такі предмети:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • один предмет на вибір (іноземна мова, природничі науки або література).

Кожен предмет передбачає 90 аудиторних годин. Навчання може бути організоване як у денній, так і в дистанційній формі.

Гранти на оплату навчання, стипендії та проживання в гуртожитках зможуть отримати такі категорії вступників:

  • мешканці тимчасово окупованих територій;
  • ветерани;
  • військовослужбовці.

Міністерство звернуло увагу на важливість вибору університету заздалегідь: у разі подальшого вступу до того ж закладу випускник «нульового курсу» зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала, залежно від обраної спеціальності.

