Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне

Заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня

Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року. Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

«Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах», – пояснила вона.

Крім того, Кабмін доручив ОВА та Київській міській військовим адміністраціям опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

«Ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану. Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, у більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови. Найскладніша ситуація фіксується у західних областях. Через це «Нова пошта» звернулася до українців та попередила про зміни в роботі.

