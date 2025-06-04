Біля станції «Академік Вернадський» дрейфує айсберг розміром з Хрещатик

Айсберг має пласку верхівку та вертикальні сторони, тому схожий на величезний льодовий острів посеред океану

Біля станції «Академік Вернадський» в Антарктиді дрейфує величезний айсберг. Науковці кажуть, що це найбільша брила льоду, яку вони будь-коли там бачили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що довжина цього айсберга – 1 285 м. Фактично він як головна вулиця Києва – Хрещатик. Висота тієї частини брили, яку видно, становить 80 м, а ширина – близько 90 м.

Сам айсберг має пласку верхівку та вертикальні сторони, тому, за словами полярників, схожий на величезний льодовий острів посеред океану.

Полярники також пояснили, що такі айсберги відколюються від шельфових льодовиків, й можуть бути дуже великими. Вони припустили, що цей міг відколотися від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса.

Нині найбільшим айсбергом вважається А23а площею близько 3,1 тис. кв. км. На ньому поміститься майже чотири Києва.

Раніше українські науковці зафіксували на фото та розповіли про п’ять незвичних атмосферних явищ, які можна спостерігати біля антарктичної станції «Академік Вернадський».