На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)

На острів Галіндез біля Антарктиди, де знаходиться українська полярна станція «Академік Вернадський», повернулися майже 7 тис. пінгвінів. Йдеться про субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені проводять тут шлюбний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

«Перші великі групи почали приходити ще в серпні, але коли нас «запаковувало» льодом, то острів порожнів. У вересні присутність пінгвінів була більшою, їхня кількість сягала 5,5 тис., однак двічі за місяць вони знову зникали. А от жовтневі обліки свідчать про стабільну наявність цих птахів на Галіндезі. Навіть коли велика частина йде в океан живитися – все одно багато лишається на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення», – зазначила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

За словами Швидкої, близько 4 тис. пінгвінів сконцентровані на дальньому кінці Галіндеза, а ще до 3 тис. розмістилися вузькою смугою вздовж берега від миса Пінгвін-Пойнт аж до будівлі станції. Площа острова – приблизно 1 км кв.

Зазначається, що пінгвіни наразі паруються та будують гнізда там, де це вже можливо. За найкращі місця та камінці, звичайно, точаться бійки. Далі пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть малят.

