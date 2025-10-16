Головна Світ Соціум
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пінгвіни наразі паруються та будують гнізда там, де це вже можливо

На острів Галіндез біля Антарктиди, де знаходиться українська полярна станція «Академік Вернадський», повернулися майже 7 тис. пінгвінів. Йдеться про субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені проводять тут шлюбний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

«Перші великі групи почали приходити ще в серпні, але коли нас «запаковувало» льодом, то острів порожнів. У вересні присутність пінгвінів була більшою, їхня кількість сягала 5,5 тис., однак двічі за місяць вони знову зникали. А от жовтневі обліки свідчать про стабільну наявність цих птахів на Галіндезі. Навіть коли велика частина йде в океан живитися – все одно багато лишається на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення», – зазначила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

За словами Швидкої, близько 4 тис. пінгвінів сконцентровані на дальньому кінці Галіндеза, а ще до 3 тис. розмістилися вузькою смугою вздовж берега від миса Пінгвін-Пойнт аж до будівлі станції. Площа острова – приблизно 1 км кв.

Зазначається, що пінгвіни наразі паруються та будують гнізда там, де це вже можливо. За найкращі місця та камінці, звичайно, точаться бійки. Далі пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть малят. 

Раніше українські полярники на станції «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез, несподівано зустріли імператорського пінгвіна.

Також українську антарктичну станцію відвідав незвичний гість – морський леопард. Він понад 20 хвилин намагався дістатись тюленя–крилеїда, який лежав на крижині.

