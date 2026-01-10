Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років

Держава не може обмежити право на освіту, але буде перевіряти, чи студенти 25+ насправді навчаються

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. Як інформує «Главком», цю ініціативу озвучив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері телемарафону.

«Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один із цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни», – розповів він.

Нардеп зазначив, що до 2022 року в Україні в системі вищої, професійної передвищої освіти в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже у 8,5 разу більше – близько 250 тисяч осіб.

«Держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже провела велику кількість перевірок, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а тільки формально ховалися в цих навчальних закладах», – пояснив Бабак.

За словами нардепа, також перевірялося керівництво навчальних закладів. За його словами, вже є вісім кримінальних справ щодо масового набору таких людей до навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалися масові відрахування студентів за пропуски занять.

Нагадаємо, що в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше.

До слова, для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Як повідомлялося, студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору.