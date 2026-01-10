Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років
Кількість чоловіків старше 25 років у системі освіти за роки війни зросла у 8,5 разів
фото з відкритих джерел

Держава не може обмежити право на освіту, але буде перевіряти, чи студенти 25+ насправді навчаються

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. Як інформує «Главком», цю ініціативу озвучив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері телемарафону.

«Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один із цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни», – розповів він.

Нардеп зазначив, що до 2022 року в Україні в системі вищої, професійної передвищої освіти в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже у 8,5 разу більше – близько 250 тисяч осіб.

«Держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже провела велику кількість перевірок, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а тільки формально ховалися в цих навчальних закладах», – пояснив Бабак.

За словами нардепа, також перевірялося керівництво навчальних закладів. За його словами, вже є вісім кримінальних справ щодо масового набору таких людей до навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалися масові відрахування студентів за пропуски занять. 

Нагадаємо, що в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. 

До слова, для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Як повідомлялося, студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат студенти закон держава навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери
Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни
11 грудня, 2025, 13:48
Сергій Тищенко: «Якщо вже комусь підвищувати зарплату, то військовим, а не депутатам»
Герой України, який провів на позиції 471 день, прокоментував підвищення зарплат депутатам
23 грудня, 2025, 15:08
Віктор Муженко розкритикував рішення влади щодо дозволу чоловікам виїжджати з України
Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим
26 грудня, 2025, 09:34
Законопроєкт передбачає внесення нової статті до Кримінального кодексу
За незаконне засудження та необґрунтовані підозри – у вʼязницю. Фігурантка справи НАБУ підготувала законопроєкт
31 грудня, 2025, 11:47
Члени робочої групи вважають, що майбутній виборчий процес має бути беззаперечно легітимним
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
8 сiчня, 17:07
Виставка «Про Я. З життя української «еліти»
«Про Я»: Національний музей історії показав понад 250 предметів із Межигір'я (фото)
26 грудня, 2025, 12:18
ШІ-стартап Mercor здійснив справжній фурор у Кремнієвій долині
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
30 грудня, 2025, 10:27
Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
6 сiчня, 17:48
Прокурор Олександр Ганілов виступає в Київському апеляційному суді під час слухання справи Магамедрасулова
Прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру у столиці
8 сiчня, 14:02

Наука та освіта

Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років
Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років
МОН оштрафувало 12 видавництв на майже 2 млн грн (список) 
МОН оштрафувало 12 видавництв на майже 2 млн грн (список) 
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
В Україні почалися масові відрахування студентів. Нардепка назвала причину
В Україні почалися масові відрахування студентів. Нардепка назвала причину
Які університети проводять набір на «нульовий курс»: повний список
Які університети проводять набір на «нульовий курс»: повний список
Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради
Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua