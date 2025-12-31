Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради

Ольга Васильєва: ««Прийдешній» – це буквальний переклад російського «наступающий»»

Протягом 31 грудня українці вітають один одного з «прийдешнім» Новим роком. Однак існують дискусії, чи є такий варіант привітання правильним. Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» розповіла, як треба вітати українською з Новим роком та Різдвом правильно, пише «Главком» .

За словами мовознавиці, останнім часом українці почали вітати один одного з «прийдешнім», нібито це український відповідник російському слову «наступающий». Проте це просто переклад, тому це не правильно.

Мовознавиця радить вітати близьких та друзів з «передсвятом» та зичити їм «щасливого Нового року і веселих свят». «То чи можна вітати з передсвятом? Так, але тільки якщо йдеться про християнські дванадесяті свята. До речі, в росіян теж є «предпраздник» (це контраргумент для тих, хто не хоче «прийдешній», бо в росіян є «наступающий», – пояснила Ольга Васильєва.

Тому варто запам’ятати, що «передсявято» буває лише перед Різдвом, але не перед Новим роком. Тож такого поняття як «передноворіччя» не існує, пояснила мовознавиця, тому що це не свято, а передсвяткова метушня.

Правильні варіанти для привітання з Новим Роком: «З прийдешнім Новим роком!» та «Щасливого Нового року!».

Ольга Васильєва зауважила, що замість «з прошедшим» треба казати «з пройдешнім», це слово є в академічних українських словниках. А ось замість «з наступившим» варто писати «з настанням. «Хотіти, прагнути, мати бажання – це бажати. А висловлювати побажання комусь – це зичити. У російській мові є тільки «желать»», – додала філологиня.

