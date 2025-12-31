Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва: ««Прийдешній» – це буквальний переклад російського «наступающий»»

Протягом 31 грудня українці вітають один одного з «прийдешнім» Новим роком. Однак існують дискусії, чи є такий варіант привітання правильним. Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» розповіла, як треба вітати українською з Новим роком та Різдвом правильно, пише «Главком» .

За словами мовознавиці, останнім часом українці почали вітати один одного з «прийдешнім», нібито це український відповідник російському слову «наступающий». Проте це просто переклад, тому це не правильно.

Мовознавиця радить вітати близьких та друзів з «передсвятом» та зичити їм «щасливого Нового року і веселих свят». «То чи можна вітати з передсвятом? Так, але тільки якщо йдеться про християнські дванадесяті свята. До речі, в росіян теж є «предпраздник» (це контраргумент для тих, хто не хоче «прийдешній», бо в росіян є «наступающий», – пояснила Ольга Васильєва.

Тому варто запам’ятати, що «передсявято» буває лише перед Різдвом, але не перед Новим роком. Тож такого поняття як «передноворіччя» не існує, пояснила мовознавиця, тому що це не свято, а передсвяткова метушня.

Правильні варіанти для привітання з Новим Роком: «З прийдешнім Новим роком!» та «Щасливого Нового року!».

Ольга Васильєва зауважила, що замість «з прошедшим» треба казати «з пройдешнім», це слово є в академічних українських словниках. А ось замість «з наступившим» варто писати «з настанням. «Хотіти, прагнути, мати бажання – це бажати. А висловлювати побажання комусь – це зичити. У російській мові є тільки «желать»», – додала філологиня.

Нагадаємо, як мовознавиця Ольга Васильєва обґрунтувала питання щодо того, чи є різниця між значеннями слів «жителі» та «мешканці». Експертка пояснила правильне тлумачення цих слів. За словами мовознавиці, вона особисто зіштовхнулася з цим питанням. Філологиня розповіла, що існують твердження, що «мешканці» живуть у помешканнях, а «жителі» – в населених пунктах.

Читайте також:

Теги: поради свята мовознавець Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
7 грудня, 22:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня, 00:00
Релігійні свята у січні 2026 року
Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
22 грудня, 20:45
Для приготування салату «Олів’є» доведеться заплатити 406,87 грн
Індекс Олів’є. Як змінилася ціна популярного салату за 2025 рік
26 грудня, 15:12
Нова реклама не зайшла глядачам
McDonald’s після масової критики видалив різдвяну рекламу, створену ШІ
12 грудня, 11:02
Не крякають і не квакають. Мовознавиця пояснила, як говорять українські жаби і качки
Не крякають і не квакають. Мовознавиця пояснила, як говорять українські жаби і качки
27 грудня, 18:17
Яке релігійне свято відзначається 26 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 грудня 2025: традиції та молитва
25 грудня, 22:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 00:00

Наука та освіта

Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради
Як грамотно вітати з Новим роком? Мовознавиця дала поради
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
В українських коледжах зафіксовано недобір студентів на низку спеціальностей – МОН
В українських коледжах зафіксовано недобір студентів на низку спеціальностей – МОН
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
МОН повідомив, коли в усіх школах України запрацює 12-річне навчання
МОН повідомив, коли в усіх школах України запрацює 12-річне навчання
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua