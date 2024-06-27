Потрібні трактористи, а не юристи. Міносвіти планує реформу освіти

За словами Завгороднього, зараз заклади профтехосвіти обирають лише 35% випускників дев’ятих класів

Міносвіти розраховує збільшити кількість випускників дев’ятих класів, які обирають професійне спрямування, до 45%. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній в інтервʼю «Новій українській школі». Він зауважив, що це амбітна мета міністерства, до якої планують рухатися поступово.

За словами Завгороднього, зараз заклади профтехосвіти обирають 35% випускників дев’ятих класів. У той час як країна потребує більшої кількості фахівців, які б швидше виходили на ринок праці. Тому Міносвіти планує популяризувати коледжі, робити їх якісними й привабливими для учнів.

Заступник міністра освіти запевнив, що кількість місць у ліцеях та коледжах буде більшою, ніж прогнозована кількість дітей, які туди вступатимуть. Бажаючі навчатися зможуть обрати у який заклад йти, але популярні ліцеї та коледжі у великих містах матимуть конкурсний відбір. Заклади враховуватимуть результати Державної підсумкової атестації після дев’ятого класу та обиратимуть тих, хто має вищі бали, що теж справедливо, зазначив освітянин.

Завгородній наголосив, що на ринку праці бракує фахівців із профтехосвітою.

«Якщо ви добрий зварювальник чи тракторист, проблеми з працевлаштуванням у вас не буде. Навіть якщо ви вирішите здобути інший фах, з вами залишаться набуті навички. Плюс, це швидший вихід на ринок праці», – веде далі заступник міністра.

Завгородній звернув увагу, що Міносвіти не робить жодних бар’єрів для вступу в заклади вищої освіти, але хоче створити попит на професійну освіту.

Заступник міністра нагадав, що за Конституцією України повна загальна середня освіта є обов’язковою, тому учні після дев’ятого класу мають обрати професійне або академічне спрямування.

Нагадаємо, Міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн.