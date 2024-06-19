Окупанти пошкодили у Львові Науково-дослідницький інститут (фото)

Будівля інституту зазнала значних пошкоджень

Російські загарбники під час своєї нічної атаки уразили Науково-дослідницький інститут у Львові. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

На фото помітно, що будівля зазнала значних пошкоджень, зокрема обвалилася покрівля.

Будівля Науково-дослідницького інституту зазнала значних пошкоджень фото: Telegram/Андрій Садовий

Нагадаємо, уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «Шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:33 через загрозу ударних безпілотників. О 02:52 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наявність «Шахедів» у повітряному просторі області.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки «Шахедами» у Малехові Львівської громади пошкоджено декілька будівель.

Крім того, під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав чоловік, зокрема він отримав різані рани.