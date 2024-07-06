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Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
Нардеп Руслан Горбенко вважає, що цьогоріч вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців
фото з відкритих джерел

У плані оборони України на поточний рік вдалося зменшити потребу в новобранцях

Командування Збройних сил України та військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі й мобілізації на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко в інтерв'ю «Укрінформу».  

«На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців», – припустив нардеп.

За його словами, під час планування контрнаступу під керівництвом колишнького головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб. При цьому допомога від міжнародних партнерів затримувалась. І коли новим головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових. 

«Також важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання», – зауважив Горбенко.

Нагадаємо, що, за повідомленням Die Welt, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року.

Як зазначив нардеп Роман Костенко, мобілізаційні плани є секретними. Натомість, за його словами, якщо темпи мобілізації зберігатимуть позитивну динаміку, то Україні з легкістю вдасться мобілізувати 200 тис. людей.

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

Як відомо, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Також повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

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Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний

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