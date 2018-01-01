Уряд ліквідовує Держінспекцію навчальних закладів

Кабмін має намір зареєструвати нову організацію - Державну службу якості освіти

Уряд розпочав процес ліквідації Державної інспекції навчальних закладів, на її базі створять Державну службу якості освіти. Про це повідомляє прес-служб Міністерства освіти і науки України. «Щоб зареєструвати та запустити Державну службу якості освіти, нам спочатку потрібно ліквідувати ДІНЗ. Цим і займатиметься створена комісія, яка



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Руслан Гурак розповів про створення Державної служби якості освіти

Кабмін має намір зареєструвати нову організацію - Державну службу якості освіти

Уряд розпочав процес ліквідації Державної інспекції навчальних закладів, на її базі створять Державну службу якості освіти. Про це повідомляє прес-служб Міністерства освіти і науки України.

«Щоб зареєструвати та запустити Державну службу якості освіти, нам спочатку потрібно ліквідувати ДІНЗ. Цим і займатиметься створена комісія, яка повністю закінчить роботу інспекції за всіма напрямками. Зокрема, вона займатиметься переведенням працівників, закриттям всіх рахунків, передачею матеріальних цінностей тощо», – розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Так, повноваженнями Держслужби якості освіти будуть:

• проводити інституційні аудити закладів освіти;

• надавати рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

• акредитувати громадські фахові об’єднання та інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти;

• затверджувати нетипові освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти;

• проводити моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти.