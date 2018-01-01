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    Наука та освіта

    Уряд ліквідовує Держінспекцію навчальних закладів

    Кабмін має намір зареєструвати нову організацію - Державну службу якості освіти
    Уряд розпочав процес ліквідації Державної інспекції навчальних закладів, на її базі створять Державну службу якості освіти. Про це повідомляє прес-служб Міністерства освіти і науки України.  «Щоб зареєструвати та запустити Державну службу якості освіти, нам спочатку потрібно ліквідувати ДІНЗ. Цим і займатиметься створена комісія, яка
    • Сьогодні, 18:01
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    Руслан Гурак розповів про створення&nbsp;Державної служби якості освіти
    Руслан Гурак розповів про створення Державної служби якості освіти

    Кабмін має намір зареєструвати нову організацію - Державну службу якості освіти

    Уряд розпочав процес ліквідації Державної інспекції навчальних закладів, на її базі створять Державну службу якості освіти. Про це повідомляє прес-служб Міністерства освіти і науки України. 

    «Щоб зареєструвати та запустити Державну службу якості освіти, нам спочатку потрібно ліквідувати ДІНЗ. Цим і займатиметься створена комісія, яка повністю закінчить роботу інспекції за всіма напрямками. Зокрема, вона займатиметься переведенням працівників, закриттям всіх рахунків, передачею матеріальних цінностей тощо», – розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

    Так, повноваженнями Держслужби якості освіти будуть:

    • проводити інституційні аудити закладів освіти;
    • надавати рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
    • акредитувати громадські фахові об’єднання та інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти;
    • затверджувати нетипові освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти;
    • проводити моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти.

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