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Вступ на бакалаврат: скільки заяв можна подавати у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вступ на бакалаврат: скільки заяв можна подавати у 2024 році
Цьогоріч вступники матимуть обрати п’ять пріоритетних вишів для вступу на бюджет
фото з відкритих джерел

Винницький нагадав, що вступники матимуть обрати п’ять пріоритетних вишів для вступу на бюджет і 10 – на контракт

Цього року вступники до закладів вищої освіти матимуть змогу подати до 15 заяв, їхній прийом починається з 19 липня. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що вступники матимуть обрати п’ять пріоритетних вишів для вступу на бюджет і 10 – на контракт.

«Буде п’ять пріоритетів, які можна буде обрати для бюджету, і 10 пріоритетів для вступу на контракт. Це все буде з 19 по 31 липня. Вступники вже мають свої результати і зараз активно готуються, щоб обрати свою програму для вступу наприкінці місяця», – розповів Винницький.

Нагадаємо, уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

Як повідомлялося, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Калькулятор обчислює бал за результатами НМТ/ЗНО. Також у пригоді стане порядок прийому студентів під час вступної кампанії у 2024 році. В ньому зазначені коефіцієнти, які потрібні для заповнення деяких полів.

Також Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання на здобуття бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Зазначається, що вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної.

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Теги: Міністерство освіти і науки бюджет освіта

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