Міносвіти створило для вступників онлайн-калькулятор розрахунку конкурсного бала: деталі

Для НМТ/ЗНО всіх років діють коефіцієнти 2024 року

МОН: «Калькулятор достатньо гнучкий і враховує різні ситуації та бонуси для вступників. Головне – правильно заповнити потрібні поля»

Для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Калькулятор обчислює бал за результатами НМТ/ЗНО. Також у пригоді стане порядок прийому студентів під час вступної кампанії у 2024 році. В ньому зазначені коефіцієнти, які потрібні для заповнення деяких полів.

Аби скористуватись онлайн-калькулятором, треба заповнити поля з балами вступних випробувань (НМТ/ЗНО) та відповідними коефіцієнтами для обраної спеціальності (додаток 7 у Порядку прийому студентів).

У МОН наголосили, що для НМТ/ЗНО всіх років діють коефіцієнти 2024 року.

Якщо вступ передбачає творчий конкурс, то треба додатково заповнити поле «Вступне випробування 5» з відповідним коефіцієнтом з додатку 7.

Студентам, які планують вступати на бакалаврат за напрямками аграрних наук, економіки та управління, і склали або реєструвались на єдине фахове вступне випробування, треба заповнити «Вступне випробування 6» із ваговим коефіцієнтом 1.

Якщо маєте, зазначте суму додаткових балів:

від 0-10 – за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ЗВО для вступу до нього на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6);

10 – заповнюють призери та переможці чемпіонатів Європи та світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на спеціальності Середня освіта (Фізична культура) та Фізична культура і спорт.

Є також додаткові коефіцієнти, які варто додати:

регіональний коефіцієнт. Якщо обраний ЗВО розташований у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській – коефіцієнт 1,07; у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області – 1,04;

галузевий коефіцієнт – 1,02, якщо подаєте заяви з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому).

Після того, як усі необхідні дані внесені, потрібно натиснути «Розрахувати» та отримати результат.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання на здобуття бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Про це йдеться на сайті МОН. Зазначається, що вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної.

До слова, міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.