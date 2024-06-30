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В одній із областей з’явиться 10 підземних шкіл

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В одній із областей з’явиться 10 підземних шкіл
Будівництво підземної школи у Запоріжжі
фото: Запорізська ОВА

Восени в перших п'яти підземних школах на території регіону розпочнеться освітній процес

До кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Сьогодні на п’яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво. Точно вкладаємося, щоб восени там розпочався освітній процес», – заявив глава регіону.

За словами Федорова, будівництво ще двох підземних закладів освіти планується розпочати протягом декількох тижнів.

Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що зведення підземних шкіл відбуватиметься не тільки на території Запоріжжя, а і в інших містах області «як ближче до лінії фронту, так і трохи далі».

Нагадаємо, що приблизно тиждень тому в Запорізькій області розпочали будівництво першої в регіоні підземної школи. Вона стане частиною відомого «Січового колегіуму» – одного з найкращих освітніх закладів регіону. 

Крім того, відкрилася перша підземна школа на території Харківської області. У четвер 30 травня захисна споруда в Люботині розпочала роботу в тестовому режимі. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Укриття найвищого класу безпеки А-4 та розраховане на 400 людей. Загальна вартість – майже 73 мільйони гривень. Це кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету», – розповів глава регіону.

Також на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища. Про це заявив глава литовської програми з відбудови України Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.

До слова, у Харкові завершилось будівництво першої підземної школи і нині там проводяться останні приготування перед початком занять. Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено. 

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Теги: школа освіта Запорізька область

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