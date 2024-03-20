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Вступна кампанія-2024: Міносвіти повідомило про зміни, які чекають на абітурієнтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вступна кампанія-2024: Міносвіти повідомило про зміни, які чекають на абітурієнтів
У МОН зазначили, що заклади вищої освіти з 2024 року не проводитимуть набір на молодшого бакалавра
фото з відкритих джерел

Вступ може здійснюватися за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років

Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання на здобуття бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Про це йдеться на сайті МОН.

Зазначається, що вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної.

Так, потенційні вступники мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ) із чотирьох предметів. Три з них є обов’язковими. Це українська мова, історія України та математика. Четвертий вони можуть обрати самостійно.

Абітурієнти, які вступатимуть на творчі спеціальності, також повинні пройти НМТ. Крім того, на них чекатиме ще одне випробування – творчий конкурс.

До ЗВО можна буде вступити на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Вступ може здійснюватися за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років. Цьогорічні випускники коледжів, які бажають вступити до закладів вищої освіти, також повинні скласти НМТ або подати результати ЗНО за 2021 рік.

Крім того, у МОН зазначили, що заклади вищої освіти з 2024 року не проводитимуть набір на молодшого бакалавра.

Для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація» та «Педіатрія», конкурсний бал має бути не меншим за 150.

Згідно з вимогами Державної антикорупційної програми, яку затвердили у 2023 році, вступ поза межами конкурсу на будь-яку спеціальність і будь-який рівень вищої освіти заборонений.

Вступ до магістратури за деякими спеціальностями буде проходити на основі результатів Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) з бакалаврату.

Крім того, Міністерство освіти і науки України затвердило нові правила прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти:

  • Абітурієнти можуть подати 5 заяв на бюджетні місця та 15 – на платні;
  • Повідомлення про рекомендації до зарахування вступники отримають не раніше, ніж 22 липня о 18:00, а також не пізніше, ніж о 12:00 24 липня;
  • Вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року.

У міністерстві додали, що підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюватиметься в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями за результатами процедури ліцензування для цього виду діяльності.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.

Також міносвіти повідомило, у яких закладах навчатимуть професій для відбудови України. Ще торік міносвіти оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення закладів професійної освіти

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Теги: вступна кампанія правила навчання українська мова конкурс медицина історія

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