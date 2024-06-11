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Інгулецький ГЗК може припинити роботу через ситуацію на енергоринку – лист до Кабміну

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Інгулецький ГЗК може припинити роботу через ситуацію на енергоринку – лист до Кабміну
Підвищення вартості електроенергії може негативно позначитися на конкурентоспроможності ІнГЗК на міжнародному ринку
фото: depositphotos.com

Інгулецький ГЗК закликав Кабмін зменшити зобов’язання бізнесу на імпорт електроенергії: підприємство може зупинитися

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (входить до Групи «Метінвест») може повністю припинити роботу через рішення Кабміну, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб. Про це йдеться у листі директора ІнГЗК Ігоря Тонєва до прем’єр-міністра та низки голів парламентських комітетів, копію якого ексклюзивно отримала редакція GMK Center.

У ГЗК нагадали, що 30 травня уряд ухвалив рішення про збільшення попередньої норми з 30% з травня по вересень і 50% – з жовтня по квітень до 80%. При цьому чиновники не провели з бізнесом належну дискусію чи обговорення, що позбавило споживачів можливості висловити свої зауваження та пропозиції.

«Підвищення норми купівлі імпортної електричної енергії до 80% від загальної потреби стимулює штучне збільшення попиту на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів, та призводить до спекулятивного зростання цін на імпортну електричну енергію. Це підвищення становить серйозну загрозу для промислових підприємств», – сказано у листі.

Ігор Тонєв звертає увагу на те, що на Інгулецькому ГЗК витрати на електроенергію становлять 51% від собівартості виробництва залізорудної сировини. Тому підвищення вартості електроенергії може негативно позначитися на конкурентоспроможності ІнГЗК на міжнародному ринку.

«Придбання імпортної електричної енергії у розмірі 80% від власного споживання стає недосяжним через зависоку ціну, і може призвести до повної зупинки комбінату. Лише внаслідок зупинки одного ПРАТ «ІнГЗК» падіння ВВП України становитиме 4 млрд грн. Також бюджет втратить 0,7 млрд грн податкових надходжень та близько $150 млн валютної виручки», – сказано у листі.

Зупинка виробництва залізорудної продукції призведе до зменшення обсягів і залізничних та морських перевезень, а також до зниження попиту на продукцію машинобудівництва. Це може спровокувати ланцюжкову реакцію, яка негативно позначиться на суміжних галузях економіки й загострить економічну кризу. Щоб уникнути цього, Інгулецький ГЗК закликав уряд повернутися до попередніх умов гарантування енергопостачання (30% 3 травня по вересень або 50% з жовтня по квітень), або скоригувати норму імпорту до 50% протягом усього року.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.

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Теги: Кабмін енергетика бюджет імпорт бізнес електроенергія Укренерго

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