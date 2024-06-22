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Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
Наслідки удару по Івано-Франківському університету нафти та газу, 22 червня 2024 р.
фото з соцмереж

Загалом внаслідок нічної атаки на місто руйнувань зазнали 14 будівель

Російські загарбники в ніч на 22 червня завдали ракетного удару по території Національного технічнічного університету нафти і газу в Івано-Франківську. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«На жаль, пошкоджений наш університет нафти і газу. Окрім того, пошкоджено місцевий дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів Івано-Франківська», – зазначив мер.

Національний технічнічний університет нафти і газу в Івано-Франківську до ворожого удару
Національний технічнічний університет нафти і газу в Івано-Франківську до ворожого удару
фото з відкритих джерел
Національний технічнічний університет нафти і газу в Івано-Франківську після ворожого удару
Національний технічнічний університет нафти і газу в Івано-Франківську після ворожого удару
фото з соцмереж

Загалом у місті руйнувань різного характеру зазнали 14 будівель. Також пошкоджено понад 800 вікон в різних будинках та понад 1000 квадратних метрів покрівлі. Нині фахівці напрацьовують механізм компенсацій для громадян.

За словами Марцінківа, під час російського удару минулося без потерпілих і загиблих мешканців Івано-Франківська. 

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На весь екран
Окупанти вгатили ракетою по території Національного технічнічного університету нафти і газу в Івано-Франківську
фото: ДСНС

Раніше рятувальники повідомили, що вночі 22 червня ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. Унаслідок атаки утворилася вирва 20 кв. м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог масовано атакував Україну. Зокрема, ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.

До слова, у Волинській області внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду.

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Теги: освіта війна обстріл Івано-Франківськ університет

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