Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів

З 2006 року така підготовка була добровільною

Порядок проведення підготовки затверджуватиме Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13276, який повертає обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Це рішення, ініційоване Комітетом Ради з питань здоров’я нації у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, набуде чинності з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку. Це стосується як державних, так і приватних вишів, які готують магістрів.

З 2006 року така підготовка була добровільною, але її повернення до обов'язкового формату зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби.

У МОЗ підкреслюють, що забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців. Ухвалення закону дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби, зробивши військову підготовку невід’ємною складовою освітнього процесу.

Порядок проведення підготовки затверджуватиме Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони, погодженим з МОН та МОЗ. Перелік військово-облікових спеціальностей та обсяги підготовки визначатиме Міноборони за поданням Генштабу ЗСУ, з додатковим погодженням з МОЗ та МОН для медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Протягом шести місяців з моменту набрання чинності законом (тобто до 1 липня 2026 року) Уряд та відповідні міністерства мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.

Нагадаємо, українських школярів навчатимуть керування FPV-дронами у рамках оновленого предмету «Захист України» для закладів середньої освіти. Відповідні зміни вже затверджено наказом Міністерства освіти та науки України.

Як відомо, в одній з областей України обладнано полігони, на яких студенти зможуть пройти базову загальну військову підготовку (БЗВП).

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

До слова, підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.