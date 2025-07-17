Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
З 2006 року така підготовка була добровільною
фото: depositphotos.com

Порядок проведення підготовки затверджуватиме Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13276, який повертає обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Це рішення, ініційоване Комітетом Ради з питань здоров’я нації у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, набуде чинності з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку. Це стосується як державних, так і приватних вишів, які готують магістрів.

З 2006 року така підготовка була добровільною, але її повернення до обов'язкового формату зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби.

У МОЗ підкреслюють, що забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців. Ухвалення закону дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби, зробивши військову підготовку невід’ємною складовою освітнього процесу.

Порядок проведення підготовки затверджуватиме Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони, погодженим з МОН та МОЗ. Перелік військово-облікових спеціальностей та обсяги підготовки визначатиме Міноборони за поданням Генштабу ЗСУ, з додатковим погодженням з МОЗ та МОН для медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Протягом шести місяців з моменту набрання чинності законом (тобто до 1 липня 2026 року) Уряд та відповідні міністерства мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.

Нагадаємо, українських школярів навчатимуть керування FPV-дронами у рамках оновленого предмету «Захист України» для закладів середньої освіти. Відповідні зміни вже затверджено наказом Міністерства освіти та науки України. 

Як відомо, в одній з областей України обладнано полігони, на яких студенти зможуть пройти базову загальну військову підготовку (БЗВП). 

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

До слова, підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.

Читайте також:

Теги: студенти медицина військові освіта Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зниження цін вигідне для великих імпортерів, таких як Європа, Китай, Японія та Корея
ОПЕК+ збільшує видобуток: що це означає для України та Росії?
6 липня, 17:02
Президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін перед двосторонньою зустріччю у 2018 році
Ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії
5 липня, 16:59
Суд виніс вирок солдату, який тричі йшов у СЗЧ
Солдат тричі самовільно залишав частину: що вирішив суд
28 червня, 06:30
Обмін полоненими: президент показав відео
Обмін полоненими: президент показав відео
26 червня, 18:17
Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі
Саміт НАТО у Гаазі: на Трампа чекає велика перемога?
24 червня, 16:00
Михайло Винницький: Особа не склала математику. Що робити? По-перше, це не трагедія
Міносвіти розповіло, як дотягнути до прохідного балу на НМТ з математики
20 червня, 14:42
Заяви Путіна є частиною кампанії Кремля, спрямованої на примушення Заходу ухвалювати рішення, вигідні Росії
Путін вірить, що переможе, якщо війна буде затяжною – ISW
20 червня, 06:40
Паварсія була першою дитиною, яка народилася після того, як Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Паварсія перекладається на українську мову як «незалежність»
Чому Косово не «юго-восток» України
19 червня, 18:34
НАТО приховує деталі допомоги Україні, щоб ускладнити плани Росії
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
18 червня, 16:40

Наука та освіта

Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
Дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу – Федоров
Дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу – Федоров
Дистанційне навчання в Україні скасують? Що не так із наказом Міносвіти
Дистанційне навчання в Україні скасують? Що не так із наказом Міносвіти
Міністерство освіти скасує дистанційне навчання у школах
Міністерство освіти скасує дистанційне навчання у школах
Яка риба водиться у Чорнобильській зоні: науковці виявили цікавий факт
Яка риба водиться у Чорнобильській зоні: науковці виявили цікавий факт
Уряд змінив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів
Уряд змінив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
15K
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
13K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
7176
Вчені знайшли простий спосіб повернути радість та щастя
4956
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua