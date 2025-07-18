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Міносвіти скасує жорсткі норми для дистанційних класів та ВПО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Міносвіти скасує жорсткі норми для дистанційних класів та ВПО
Нові правила спрощують умови для організації дистанційного навчання
фото з відкритих джерел

МОН скасуває норми про мінімальну наповнюваність дистанційних класів та особливі вимоги для ВПО

Міністерство освіти і науки України скасувало наказ № 1112 та вилучило деякі норми з наказу № 1115 (внесені наказом № 1276), які стосувалися мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей. Ці зміни були внесені на вимогу народних депутатів та прифронтових громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОН.

Нові правила спрощують умови для організації дистанційного навчання:

  • Наповнення класів: Вимоги до наповнення дистанційних класів тепер такі ж, як і для очних та змішаних форм навчання. Згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту», клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів.
  • Відкриття класів: Школи можуть відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей.
  • Навчання ВПО: Діти ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від фактичного місця перебування.

Важливо зазначити, що ці рішення не вплинуть на призупинення діяльності вже існуючих дистанційних шкіл.

  • Низка положень попередніх наказів, які є важливими для безпеки дітей та функціонування освіти, залишаються чинними:
  • Очна та змішана форми навчання можливі лише за наявності укриття в закладі освіти або не далі ніж за 500 метрів від нього.
  • Заклади освіти, що працюють з дітьми на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), можуть продовжувати функціонувати навіть без відкриття повноцінних класів. Вчителі цих закладів навчають дітей на ТОТ за педагогічним патронажем, забезпечуючи індивідуальний підхід з урахуванням безпеки та отримуючи оплату за навчання кожної дитини.
  • Дітям, які перебувають за кордоном, і надалі надається можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою програмою – українознавчим компонентом.
  • Для дітей на ТОТ збережено можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем, залежно від безпекової ситуації.

Збережені норми будуть офіційно закріплені в окремому нормативному документі після консультацій з профільним комітетом Верховної Ради України та депутатами, а також затверджені згідно з офіційними процедурами.

Нагадаємо, Уряд не скасовуватиме дистанційне навчання, оскільки безпека дітей є ключовим пріоритетом влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова. 

«Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує», – пояснив він.

За словами Федорова, в наказі № 1112 будуть скасовані положення про закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено документом.

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Теги: освіта навчання Міністерство освіти і науки

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