Колишній заступник ексміністра Табачника отримав посаду у державному виші України, – нардеп



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Євген Суліма був першим заступником ексміністра Дмитра Табачника

Євген Суліма повернувся з Москви і отримав в українському державному закладі посаду

Директором гуманітарного інституту у Ірпінській податковій академії призначили Євгена Суліму. Про це повідомила народний депутат Інна Совсун у Фейсбуці.

Інна Совсун уточнила, що Євген Суліма був першим заступником ексміністра Дмитра Табачника.

«Так вже сталось, що я зайняла посаду першої заступниці міністра одразу після нього. І мені дістався його кабінет. Кабінет був дуже дорого облаштований. І закривався на замок автоматично. Зайти можна було тільки якщо зсередини натискали кнопку і впускали всередину. Я спитала, навіщо це було зроблене. Мені пояснили: це щоб ніхто не міг раптом зайти і побачити, що там відбувається.. Я на другий чи третій день попросила, щоб цей замок деактивували. Суліму так само було деактивовано на пару років. Він поїхав працювати у Москву. А зараз – повернувся», – написала Інна Савсун.

Інна Совсун повідомила про те, що сьогодні під Кабміном відбудеться акція проти призначенням в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 червня призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і виконувачем обов'язків міністра.