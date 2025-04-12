Норвегія виділить €830 млн на оснащення й навчання української бригади

Норвегія допоможе озброїти українські бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями

Норвегія разом з країнами Балтії підготують солдатів для однієї з бригад Сил оборони України. Вона не буде повністю новою – її сформують з наявних менших підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Норвегії.

«Норвегія виступає разом з Європою за посилення підтримки України як у політичному, економічному, так і у військовому плані. Розбудова більшої кількості сухопутних сил є важливою для України, і зараз ми виділили десять мільярдів норвезьких крон на ці цілі у 2025 році», – йдеться у повідомлені.

Бригаду укомплектують різними видами озброєння так, щоб вона становила цілісну сухопутну військову бойову одиницю, здатну діяти самостійно. Зазвичай бригада налічує від 3 тис. до 5 тис. солдатів.

Проєкт забезпечить бригаду всім необхідним обладнанням та навчанням відповідно до потреб України. В ініціативі не йдеться про створення нової бригади, її сформують із вже наявних менших підрозділів.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров у своєму дописі зазначив, що Норвегія допоможе озброїти наші бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями.

«Це критично важлива підтримка на тлі актуальних загроз», – написав Умєров.

Нагадаємо, Велика Британія та Норвегія спільно профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн (450 млн фунтів стерлінгів), який передбачає масову доставку безпілотників на фронт.

До слова, уряд Норвегії схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно $7,8 млрд).