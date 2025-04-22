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32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Перші десять років ректорства Михайла Поплавського були відзначені стрімким розвитком університету
фото: Михайло Поплавський/Instagram

Поплавський відзначив 32 роки на посаді ректора Університету культури

Професорсько-викладацький склад та студентський актив Університету культури привітали ректора зі святом: 21 квітня 1993 року він очолив Київський державний інститут культури.

32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського фото 1
фото: Михайло Поплавський/Instagram

Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували фільм «Будь режисером свого життя!», у якому через його думки з архівних інтерв’ю за 10 хвилин відобразили 30 років ректорства.

У відеодайджесті, який Михайло Поплавський розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі, представлені вислови, що пройшли випробування часом з 1995 до 2025 року.

«Ми з командою зробили великий ривок для створення Університету майбутнього. Мрію, щоб молодь навчалась в українських університетах! Це мій український шлях і мій найуспішніший проєкт! Думки, які пройшли випробування часом від 1995 до 2025 року. Вони допомагають поглянути на життя по іншому, з урахуванням викликів часу та реалій сьогодення. Вірте в себе! Атакуйте життя! Реалізовуйте свої творчі здорові амбіції! Будьте лідерами і режисерами свого життя! Тримаймо разом українську хвилю».

Деякі з висловів стали доленосними для Михайла Поплавського та характеризують його, як топменеджера, візіонера, новатора з неординарним стратегічним мисленням, радикальним реформаторським баченням розвитку освіти та культури України.

Перші десять років ректорства Михайла Поплавського були відзначені стрімким розвитком університету, структурною реорганізацією, початком радикальних реформ у системі підготовки фахівців для соціокультурної сфери.

32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського фото 2
фото: Михайло Поплавський/Instagram

Ректором було розроблено «Концепцію перспективного розвитку університету», відповідно до якої було відкрито нові конкурентноспроможні та перспективні спеціальності, сформовано елітний науково-педагогічний склад, модернізовано навчальний процес. Михайло Поплавський став ініціатором розроблення аналітичної моделі «ВНЗ XXI ст.» – одного з перших експериментальних проєктів вищої школи. І вже в 1999 році Київському державному університету культури і мистецтв було надано статус Національного.

32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського фото 3
фото: Михайло Поплавський/Instagram

Становлення та розвиток університету стало справою життя Михайла Поплавського, який постійно прагне випереджати час.

Думки Михайла Поплавського, зібрані за 30 років, актуальні й сьогодні. Серед них:

«Культура – це велика політика. Без культури немає нації, і без культури немає держави» (1996 рік).

«Життя – це велике шоу, режисером якого є сама людина. Не потрібно думати, що доля десь усміхнеться, хтось там щось допоможе. Сьогодні доля кожного – в його руках, і людина повинна за своє життя боротися. Ставити якусь мету, хоча і важко, але йти до неї. Бути наполегливим в її досягненні» (2001 рік).

32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського фото 4
фото: Михайло Поплавський/Instagram

«Кожний із нас є будівничим нашої країни, і кожна особистість вимірюється конкретними проєктами. Потрібно ставити питання: що ти зробив для України, а не що Україна для мене зробила? Це ми повинні для України. І коли ми ці «цеглинки» разом складемо – буде сильна, незалежна, красива, вільна Україна» (2010 рік).

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Теги: студенти Михайло Поплавський університет

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