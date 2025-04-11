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«Метінвест Політехніка» випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест Політехніка» випустив нове покоління інженерів для відновлення промисловості України
Майже третина випускників стали відмінниками, а 26 студентів отримали дипломи з відзнакою
фото: metinvestholding.com

Наразі у виші триває четверта вступна кампанія

Перший український недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка» випустив 124 магістри. Випускники обрали металургію, гірництво, автоматизацію, комп’ютерні науки, бізнес-процеси та операційну ефективність, безпеку праці, охорону довкілля та проєктне управління змінами у гірничо-металургійному комплексі. Усі освітні програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Випуск студентів пройшов у Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі. Серед цьогорічних магістрів – чимало співробітників «Каметсталі», криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів, «Запоріжсталі», Метінвест Діджиталу, Запорізького ливарно-механічного заводу, «Запоріжвогнетриву», «Метінвест Бізнес Сервісу» та «Метінвест Січсталі».

Майже третина випускників стали відмінниками, а 26 студентів отримали дипломи з відзнакою. Кожен із них пройшов понад 2700 годин навчання, серед яких – більш ніж 290 лекцій і 450 практичних занять. Навчання адаптували до сучасних реалій: гнучкий графік дав змогу поєднувати роботу з освітою. Значну частину практики студенти проходили на підприємствах Групи «Метінвест», де одразу застосовували нові знання у реальних виробничих умовах. Цей досвід уже зараз допомагає їм розвиватися в обраній професії та будувати кар’єру в гірничо-металургійній галузі.

Випускник Юрій Щека працює провідним інженером з буровибухових робіт техвідділу Ганнівського кар’єра на Північному ГЗК. Здобуті знання він планує застосовувати у роботі.

«Ми навчаємося протягом усього життя, і розвиватися треба постійно. Це моя друга вища освіта: знову обрав гірництво, бо хотів поглибити знання у галузі, в якій працюю. Моя дипломна робота присвячена зменшенню питомих витрат на вибухову речовину. Взагалі в мене чудові враження від навчання. Воно точно під силу кожному, навіть тим, у кого сім’я і робота, – створено всі умови», – каже він.

«Метінвест Політехніка» надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи в навчанні. Університет заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова у червні 2020 року. У 2022 році пройшов перший набір студентів до вишу, а у 2024 році – випуск перших 143 магістрів. В університеті навчаються люди, які обрали технічні спеціальності, що мають високий попит на ринку праці. Найкращим студентам Група «Метінвест» гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.

Наразі у виші триває четверта вступна кампанія: набір йде на освітні програми для майбутніх бакалаврів, магістрів, а також до аспірантури.

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Теги: освіта студенти навчання університет професії

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