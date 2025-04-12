Безкоштовна перекваліфікація: які професії обирають українці найчастіше

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок

Перелік спеціальностей та професій кожні три місяці публікується на сайті відомства

З початку 2025 року вже майже сім тисяч українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію. Названо найпопулярніші професії серед українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

Програма дозволяє дорослим громадянам безкоштовно опановувати нову професію за 3–6 місяців. Навчання проходить як онлайн, так і офлайн, а за результатами видається сертифікат, який визнається роботодавцями.

Які професії та спеціальності найчастіше обирали українці у 2025 році

медсестринство,

медицина,

кухар,

соціальний робітник,

водій автотранспортних засобів.

Хто вже скористався такою можливістю у 2025 році

5129 людей віком 45+;

1023 внутрішньо переміщених осіб;

401 людина з інвалідністю;

222 учасники бойових дій;

одна людина, яка звільнилася з військової служби.

Державна служба зайнятості зазначає, що ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства.

Навчатися можна як в закладах професійно-технічної освіти, так і в закладах вищої освіти. Зокрема, можна опанувати нову професію у одному з восьми сучасних Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Минулого року більше 23 тисяч українців скористались такою можливістю й покращили свої навички.

Підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років.

Хто може пройти перекваліфікацію за рахунок держави

українці віком 45+ з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років;

учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше 3 років з дати демобілізації;

люди з інвалідністю та внустрішньо-переміщені особи;

звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату;

колишні військовополонені;

українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

Ранішми ми писали що сьогодні в Україні на ринку праці панує кадровий голод. Різні бізнеси не можуть знайти собі працівників, а тому стараються втримувати той колектив, що вже є. Компаніям із кризою допомагає впоратися держава, залучаючи власні потужності для закриття кадрових проблем.