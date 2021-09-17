ЗМІ: на Черкащині вчителька змушувала дітей під час уроків збирати врожай

Батьки розповіли, як на Черкащині вчителька змушувала дітей «працювати на школу»

Вчителька Великосевастянівської школи Уманського району Черкаської області на уроці трудового виховання змушувала дітей збирати врожай. Про це пише місцеве видання «Про все».

Зазначається, що дітей змушували збирати гарбузи на шкільному городі у високу температурутаі без попереджень про змінний одяг і захисні головні убори.

«Менший син поскаржився на головний біль, на що вчителька відповіла, що не буде працювати, лише якщо принесе довідку. Вона ще й наголосила, що якщо діти не працюватимуть, то отримуватимуть «відповідні» оцінки», – розповіла матір одного з потерпілого.

Після скарги жінки у місцеві органи самоврядування гарбузи у школі повикорчовували.

«Чоловік пізніше поїхав і хотів побачити об'єми гарбузової плантації на шкільних ділянках (орієнтовно 15 – 20 соток) і ось що сфотографував: гарбузи зникли, бур'яни теж, видно свіжі сліди дискової борони. Цікаво, чому такий поспіх? До чого готується директор? У п'ятницю звертаюся до прокуратури з приводу неправомірного використання праці дітей у школі», – поділилась вона.

фото: provce.ck.ua

Педагоги, за словами потерпілих, на хвороби дітей не зважали.

«Моя дитина звільнена від практики, бо в неї астма, довідка є. Але на трудовому навчанні працює, як інші діти. І діагноз знають всі, він звільнений від фізичної культури», – розповіла інша матір.

Своєю чергою, освітній омбудсмен Сергій Горбачов спантеличений завданнями дирекції школи.

«Перше, що треба зробити – звернутися до директора із заявою, щоб надав копію навчальної програми з трудового навчання, де вказана тема «Перенесення гарбузів». Якщо такої теми у навчальному плані немає, то можна припустити, що у цій школі практикується примусова дитяча праця. Я спілкуватимуся зі школою з приводу цієї ситуації», – зауважив він.

До слова, у США вчителька приклеїла маску на обличчя дев’ятирічному школяреві.

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