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    Як працюватимуть школи після посилення карантину: пояснення Міносвіти

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    У &laquo;жовтій&raquo; та &laquo;червоній&raquo; зоні школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% вчителів - Як працюватимуть школи після посилення карантину: пояснення Міносвіти

    У «жовтій» та «червоній» зоні школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% вчителів

    фото: nus.org.ua

    З 20 вересня в Україні почнуть діяти нові правила карантину

    У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

    «Жовта» зона

    Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

    Сертифікат може підтверджувати:

    • вакцинацію від Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
    • вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
    • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
    • одужання людини від коронавірусу.

    «Червона» зона

    Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

    Сертифікат може підтверджувати:

    • вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
    • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
    • одужання людини від коронавірусу.

    Раніше МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

    До слова, в Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%.

    Також напередодні Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

    Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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    Теги: Міністерство освіти і науки школа Україна карантин вчитель
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    Як працюватимуть школи після посилення карантину: пояснення Міносвіти