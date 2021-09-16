Як працюватимуть школи після посилення карантину: пояснення Міносвіти

У «жовтій» та «червоній» зоні школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% вчителів

З 20 вересня в Україні почнуть діяти нові правила карантину

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

«Жовта» зона

Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання людини від коронавірусу.

«Червона» зона

Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання людини від коронавірусу.

Раніше МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

До слова, в Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%.

Також напередодні Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.