Як працюватимуть школи після посилення карантину: пояснення Міносвіти
У «жовтій» та «червоній» зоні школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% вчителів
З 20 вересня в Україні почнуть діяти нові правила карантину
У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.
«Жовта» зона
Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію від Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
- вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
- негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
- одужання людини від коронавірусу.
«Червона» зона
Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
- негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
- одужання людини від коронавірусу.
Раніше МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.
До слова, в Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%.
Також напередодні Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.
Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.
Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.