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    Школи Києва обладнають металодетекторами

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    Школи Києва обладнають металодетекторами
    Фото: sg-ukraine.com.ua

    Наразі столичні заклади освіти оснащені відеокамерами та тривожними кнопками

    У столичних школах планують встановити металодетектори з метою підвищення безпеки дітей під час освітнього процесу. Про це повідомила депутатка Київміськради, перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алла Шлапак.

    За словами депутатки, металодетектори мають інтегрувати з інформаційними системами «Безпечне місто» та «Єдина школа».

    «Я переконана, що ми маємо переглянути підхід до профілактичної роботи щодо безпеки в навчальних закладах. Необхідно збільшувати фінансування на взаємодію з правоохоронними органами, щоб підвищити безпеку наших дітей під час освітнього процесу. Питання безпеки у навчальних закладах є комплексним, тому встановлення металодетекторів є одним із етапів на шляху до вдосконалення стану безпеки», – зазначила Алла Шлапак.

    Депутатка підкреслила, що безпека дітей є пріоритетом у роботі місцевої влади.

    Наразі столичні заклади освіти оснащені відеокамерами та тривожними кнопками.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відкрив нову школу №22 в Солом’янському районі столиці. Нова школа складається з трьох поверхів та розрахована на 720 учнів. І має всі необхідні, комфортні приміщення. Це – перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, облаштували гардеробну, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Має школа і ліфти та пандуси для комфорту маломобільних груп населення. А також сучасні спортивні майданчики.

    Теги: Київ Київрада школа фінансування місто безпека школярі
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    Школи Києва обладнають металодетекторами