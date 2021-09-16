Школи Києва обладнають металодетекторами

Наразі столичні заклади освіти оснащені відеокамерами та тривожними кнопками

У столичних школах планують встановити металодетектори з метою підвищення безпеки дітей під час освітнього процесу. Про це повідомила депутатка Київміськради, перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алла Шлапак.

За словами депутатки, металодетектори мають інтегрувати з інформаційними системами «Безпечне місто» та «Єдина школа».

«Я переконана, що ми маємо переглянути підхід до профілактичної роботи щодо безпеки в навчальних закладах. Необхідно збільшувати фінансування на взаємодію з правоохоронними органами, щоб підвищити безпеку наших дітей під час освітнього процесу. Питання безпеки у навчальних закладах є комплексним, тому встановлення металодетекторів є одним із етапів на шляху до вдосконалення стану безпеки», – зазначила Алла Шлапак.

Депутатка підкреслила, що безпека дітей є пріоритетом у роботі місцевої влади.

Наразі столичні заклади освіти оснащені відеокамерами та тривожними кнопками.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відкрив нову школу №22 в Солом’янському районі столиці. Нова школа складається з трьох поверхів та розрахована на 720 учнів. І має всі необхідні, комфортні приміщення. Це – перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, облаштували гардеробну, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Має школа і ліфти та пандуси для комфорту маломобільних груп населення. А також сучасні спортивні майданчики.