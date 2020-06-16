ЗНО-2020: розміщено пробний тест з української мови



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Тести ЗНО онлайн з української мови та літератури

Спосіб виконання всіх завдань у запропонованому тесті максимально наближений до реального тесту

На сайті «ЗНО онлайн» розміщено тест пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року з української мови та літератури.

Завдяки онлайн сервісу всі майбутні учасники ЗНО можуть безкоштовно пройти тест, що був запропонований для виконання учасникам пробного ЗНО у понеділок 15 червня. В онлайн тесті використані завдання тестового зошиту, що отримали учасники пробного ЗНО.

Спосіб виконання всіх завдань у запропонованому тесті максимально наближений до реального тесту, а форма відповіді відповідає виду, що пропонується абітурієнтам у бланку відповідей під час проходження реальних тестів ЗНО.

Окрім того, кожне завдання тесту містить правильну відповідь на нього. Відповіді надані фахівцями сайту Освіта.ua. Офіційні відповіді, затверджені УЦОЯО, будуть розміщені на сайті після 19 червня 2020 року.

Загальна кількість завдань тесту з української мови і літератури – 58, на їх виконання учасникам буде відведено 180 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши всі завдання №1-33 та №58, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 68 тестовим балам.

Максимальна кількість тестових балів, що може отримати учасник тесту з української мови та літератури, дорівнює 104 балам.

Окрім тесту пробного ЗНО 2020 року, на сайті також пропонуються всі інші онлайн-тести з української мови та літератури, що були запропоновані для виконання абітурієнтам починаючи з 2009 року.

Нагадаємо, 12 червня уряд скасував проведення цьогорічного пробного ЗНО. Варто також нагадати, що напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про можливе повне скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, «скориставшись ситуацією з пандемією, деякі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти».

Український центр оцінювання якості освіти пропонує скласти тестування вдома, але не приходити до закладів освіти. 15 та 17 червня до пунктів проведення пробного ЗНО можуть прийти лише відповідальні за ці пункти та їхні помічники.

Натомість абітурієнти можуть 15 та 17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку, завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури. Потім потрібно виконати завдання та до 19 червня внести відповіді до спеціального сервісу.

Повноцінне ЗНО українські абітурієнти складатимуть з 25 червня до 17 липня. З детальним графіком можна ознайомитись за посиланням.