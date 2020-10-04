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    Економіка та фінанси

    Аналітики розповіли, скільки в Україні коштують послуги онлайн-репетиторів

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    <p>Найбільш затребувані викладачі з математики</p> - Аналітики розповіли, скільки в Україні коштують послуги онлайн-репетиторів

    Найбільш затребувані викладачі з математики

    Репетиторів зі шкільних предметів шукають для підготовки до ЗНО

    В Україні зросла популярність онлайн-репетиторів зі шкільних предметів.

    Так, з січня по вересень 2020-го українці створили 13,5 тис. замовлень на послуги онлайн-репетиторів у різних категоріях. Це на 60% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua.

    Зазначається, що репетиторів зі шкільних предметів шукають для підготовки до ЗНО. Найбільш затребувані викладачі з математики. Також шукають можливість додаткових занять з хімії та біології. У середньому одне заняття з репетиторами обходиться у 125-140 грн.

    Ціна переважно залежить не від предмету, а від досвіду викладача. Наприклад, студенти пропонують свої послуги трохи дешевше.

    Серед іноземних мов найчастіше шукають репетиторів з англійської. Одна година занять коштує 150-250 грн.

    Крім того, цьогоріч на 73% зросла кількість замовлень на послуги логопедів. Середній чек за одне заняття – 368 грн.

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