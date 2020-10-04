Аналітики розповіли, скільки в Україні коштують послуги онлайн-репетиторів



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Найбільш затребувані викладачі з математики

Репетиторів зі шкільних предметів шукають для підготовки до ЗНО

В Україні зросла популярність онлайн-репетиторів зі шкільних предметів.

Так, з січня по вересень 2020-го українці створили 13,5 тис. замовлень на послуги онлайн-репетиторів у різних категоріях. Це на 60% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua.

Зазначається, що репетиторів зі шкільних предметів шукають для підготовки до ЗНО. Найбільш затребувані викладачі з математики. Також шукають можливість додаткових занять з хімії та біології. У середньому одне заняття з репетиторами обходиться у 125-140 грн.

Ціна переважно залежить не від предмету, а від досвіду викладача. Наприклад, студенти пропонують свої послуги трохи дешевше.

Серед іноземних мов найчастіше шукають репетиторів з англійської. Одна година занять коштує 150-250 грн.

Крім того, цьогоріч на 73% зросла кількість замовлень на послуги логопедів. Середній чек за одне заняття – 368 грн.