Документальний фільм британського телеканалу Sky News «24 hours in Ukraine’s kill zone» («24 години в українській кілзоні») отримав міжнародну телевізійну премію Emmy у номінації News. Стрічка розповідає про одну добу на передовій разом з українськими військовими.

Про перемогу повідомив український журналіст і продюсер Sky News Азад Сафаров у Facebook, повідомляє «Главком».

Нагороду оголосили 23 листопада під час 54-ї церемонії International Emmy Awards у Нью-Йорку. За словами Сафарова, фільм про Україну був єдиним серед номінантів у цій категорії, присвяченим російсько-українській війні.

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Кадри з церемонії нагородження фото: Azad Safarov

Знімальна група працювала на східному фронті в жовтні 2025 року разом із батальйоном «Сила Свободи» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Кореспондент Sky News Джон Спаркс та оператори документували події на передовій упродовж 24 годин.

У фільмі показано, як українські позиції, розташовані приблизно за 200 метрів від російських, атакують дрони з вибухівкою. Стрічка також розповідає про евакуацію поранених із небезпечної ділянки фронту.

Сафаров окремо відзначив шестигодинну операцію з порятунку військових, свідками якої стали журналісти. За його словами, в ній брали участь українські бійці та один полонений російський військовослужбовець. Продюсер наголосив, що фільм показує, як українські військові не залишають поранених побратимів навіть у найскладніших умовах.

Під час промови на церемонії кореспондент Джон Спаркс згадав батальйон «Сила Свободи». Сафаров назвав це важливим визнанням роботи українських захисників на міжнародній сцені.

За словами продюсера, фільм уже зібрав понад два мільйони переглядів на YouTube. До цього стрічка також отримала британську премію Royal Television Society у категорії «Цифрова журналістика».

Варто нагадати, що у ніч проти 20 листопада внаслідок російської атаки у Києві було знищено знімальний павільйон, у якому створювали фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман». Стрічка розповідає про українських митців доби Розстріляного відродження, яких переслідував і знищував радянський режим.