Кабінет міністрів змінив правила бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Відтепер кількість військовозобов’язаних, яких підприємство може забронювати в межах 95-відсоткової квоти, визначатимуть за фактичною чисельністю персоналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уряду.

Раніше ліміт бронювання розраховували на основі кількості військовозобов’язаних працівників, зафіксованої в рішенні Міністерства оборони про визнання підприємства критично важливим. Через це виробники зброї не могли автоматично збільшувати кількість заброньованих співробітників, навіть якщо розширювали виробництво та наймали нових людей.

Тепер базою для розрахунку стане фактична кількість військовозобов’язаних працівників підприємства. Водночас сам ліміт не змінився – він і надалі становить 95%.

Підкреслюється, що підприємства оборонної промисловості та паливно-енергетичного комплексу мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту.

Крім того, Координаційний центр може рекомендувати збільшення квоти для стратегічно важливого підприємства. Для цього відповідальний орган влади має обґрунтувати, чому стандартного ліміту у 95% недостатньо. Така рекомендація сама по собі не означає автоматичного збільшення кількості заброньованих.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів України продовжив до 20 грудня 2026 року включно дію окремих рішень про визначення підприємств критично важливими та бронювання їхніх військовозобов'язаних працівників.