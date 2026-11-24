За словами депутата, під час конфлікту в нього забрали телефон і певний час утримували

Народний депутат Олександр Куницький заявив, що в Києві на нього напали представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За словами парламентаря, конфлікт стався, коли він спробував з’ясувати обставини затримання чоловіка групою військових. Про інцидент Куницький повідомив, опублікувавши відео конфлікту, пише «Главком».

На записі видно, як кілька чоловіків у військовій формі ведуть під руки громадянина. Депутат підходить до них і запитує, на якій підставі затримали чоловіка. У відповідь представники ТЦК пояснюють, що той нібито порушив громадський порядок.

Під час суперечки один із чоловіків у формі забирає в Куницького телефон. Після цього кілька військових оточують парламентаря та певний час не відпускають його. За словами депутата, конфлікт припинився після того, як він показав посвідчення народного депутата. Один із представників ТЦК також пред’явив своє посвідчення.

Після інциденту Куницький звернувся до поліцейського, який перебував у службовому автомобілі неподалік, і заявив про злочин.

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У своєму дописі парламентар розкритикував практику затримання чоловіків у громадському транспорті та їх подальшого доправлення до ТЦК. Він стверджує, що такі дії можуть відбуватися під надуманими приводами та із застосуванням сили.

«Звертаю увагу на ганебну практику затримання людей у громадському транспорті співробітниками ТЦК та поліції – під надуманими приводами, із застосуванням сили й приниженням людської гідності», – написав нардеп.

Він також наголосив, що права людини мають дотримуватися навіть під час воєнного стану. Наразі у наведеному повідомленні немає коментарів представників ТЦК щодо обставин конфлікту.

Варто нагадати, що Вінницький міський суд 17 листопада обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом працівникам ТЦК, яких підозрюють у хуліганстві після інциденту із застосуванням газового балончика проти цивільних.