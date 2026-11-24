Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики одноголосно підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про зміну правил декларування для окремих категорій військовослужбовців сил безпеки. Документ стосується співробітників Служби безпеки України та інших силових структур. Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна, передає «Главком».

Йдеться про законопроєкт №16220, який Зеленський визначив як невідкладний і вніс до парламенту 9 листопада. Документ передбачає зміни до закону «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій та доступу до них під час воєнного стану.

Що передбачає законопроєкт

Головна пропозиція – повернути обов’язок декларування для співробітників СБУ та розвідувальних органів, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Для військовослужбовців, залучених до виконання бойових завдань, передбачають збереження відтермінування подання декларацій.

Зміни також стосуватимуться окремих категорій військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Держспецзв’язку. Законопроєкт пропонує розмежувати правила декларування залежно від участі військових у бойових діях та передбачити доступ до декларацій тих, для кого немає підстав для їх приховування.

Наступний крок

Перед засіданням комітету Радіна повідомляла, що до обговорення запросили представників СБУ та інших органів, від яких надійшли зауваження до законопроєкту. За її словами, депутати мали з’ясувати позицію відомств безпосередньо.

Попри підтримку комітету, законопроєкт ще має пройти розгляд у Верховній Раді. Станом на 24 листопада документ №16220 перебуває на опрацюванні в комітетах парламенту.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради ініціативу, яка передбачає відновлення подання декларацій для працівників Служби безпеки України.