Водночас для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, пропонують зберегти відтермінування подання декларацій

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №16220, який передбачає повернення відкритого декларування для працівників СБУ та інших спецслужб. За документ проголосували 287 народних депутатів, повідомляє «Главком».

Згідно із законопроєктом, співробітники Служби безпеки України та розвідувальних органів, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, мають знову подавати декларації у встановлені строки. Відомості про їхні доходи та майно будуть доступні в реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Водночас для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, пропонують зберегти відтермінування подання декларацій. Таким чином, правила фінансової звітності мають залежати від безпосередньої участі співробітників у бойових діях.

Ініціатива також стосується окремих категорій військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Держспецзв’язку.

Тепер законопроєкт мають підготувати до другого читання. Під час доопрацювання депутати зможуть розглянути пропозиції та зауваження, які висловили представники спецслужб і силових відомств.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради ініціативу, яка передбачає відновлення подання декларацій для працівників Служби безпеки України.