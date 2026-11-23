Нардепу Лабазюку винесли вирок у справі про хабар у китайській шкатулці

Вищий антикорупційний суд 23 листопада визнав винними народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю АР ДІ» Дениса Назімова у спробі підкупу колишнього віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова та ексголови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма. Нардепу призначили сім років позбавлення волі, а його спільнику – шість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Згідно з вироком, Сергію Лабазюку призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Водночас ВАКС залишив чинним запобіжний захід у вигляді застави розміром 40 млн грн із покладенням процесуальних обов'язків.

Дениса Назімова засудили до шести років позбавлення волі. Для нього також залишили чинною заставу в розмірі 12 млн грн.

Крім того, до компанії «Ю АР ДІ» застосували штраф у розмірі 10 млн грн. Під час судового засідання Назімов заперечив свою провину. Він заявив, що злочину не було, а дії Мустафи Найєма назвав провокацією, спрямованою на те, щоб спонукати його та Лабазюка до протиправних дій.

Сергій Лабазюк також не визнав своєї вини. Під час останнього слова в суді він заявив, що намагався зберегти роботу підприємства, а дії Олександра Кубракова та Мустафи Найєма назвав провокацією. «Сьогодні я з повною відповідальністю можу констатувати, що я помилився. Я не мав піддаватися на всі провокації», – сказав нардеп.

Під час судових дебатів прокурорка просила призначити Лабазюку вісім років і шість місяців ув'язнення, а Назімову – вісім років. Також обвинувачення наполягало на конфіскації майна та позбавленні обох права обіймати посади в органах державної влади.

За що судили Лабазюка

За версією слідства, народний депутат намагався отримати для підконтрольної йому компанії «Ю АР ДІ» державні підряди на відбудову інфраструктури загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Для цього Лабазюк запропонував високопосадовцям Міністерства відновлення неправомірну вигоду в розмірі 3–5% від вартості майбутніх контрактів. Йшлося про роботи на інфраструктурних об'єктах у Хмельницькій, Житомирській, Херсонській та Рівненській областях.

За матеріалами справи, у листопаді 2023 року фігуранти передали $150 тис. неправомірної вигоди. Гроші були запаковані в китайську шкатулку, яку доставили на паркінг столичного супермаркету.

Передача коштів відбувалася під контролем детективів Національного антикорупційного бюро України в межах слідчого експерименту за участю Олександра Кубракова та Мустафи Найєма.

Зазначимо, що ТОВ «Ю Ар Ді» раніше входило до п'ятірки дорожніх підрядників президентської програми «Велике будівництво». У 2021 році чистий дохід компанії від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг становив 4,98 млрд грн. У 2025 році цей показник скоротився до 936,3 млн грн, а за дев'ять місяців 2026 року становив 504,4 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали, що ключовими доказами стали записи переговорів, під час яких фігуранти обговорювали розміри «відкатів» та способи усунення конкурентів із тендерів.

На думку обвинувачення, саме Лабазюк відігравав керівну роль: організовував зустрічі з посадовцями, підтверджував корупційні пропозиції та координував дії свого бізнес-партнера.

Водночас захист депутата наполягав на недопустимості частини доказів через ймовірні процесуальні порушення під час слідчих дій. Адвокати також ставили під сумнів достовірність аудіозаписів і заявляли про можливу провокацію злочину.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року правоохоронці повідомили Сергію Лабазюку та Денису Назімову про підозру. Через тиждень ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 40,2 млн грн. Заставу внесли того ж дня.

У травні 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду, а в липні розпочався розгляд справи по суті. Вирок ВАКС може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що напередодні очікуваного вироку ВАКС у сімейному бізнесі Сергія Лабазюка відбулися зміни. Зокрема, його 19-річна донька Євангеліна стала співвласницею низки компаній, пов'язаних із нардепом. Станом на 27 жовтня 2026 року вона була власницею та співзасновницею 15 підприємств, зокрема отримала частки в компаніях групи Vitagro.