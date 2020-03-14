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    Новини

    Засновник Microsoft Біл Гейтс покидає раду директорів компанії

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    Гейтс залишиться технічним консультантом нинішнього генерального директора корпорації Сатья Наделла

    Мільярдер Білл Гейтс вирішив піти з ради директорів корпорації Microsoft, яку заснував разом з Полом Алленом у 1975 році.

    Про це мовиться у повідомлення самого Біла Гейтса на його сторінці у LinkedIn.

    Колишній генеральний директор технологічного гіганта бажає більше часу присвятити благодійності.

    Попри рішення піти з ради директорів Microsoft, Гейтс залишиться технічним консультантом нинішнього генерального директора корпорації Сатья Наделла. 

    У лютому Фонд Білла Гейтса заявив, що жертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

    Бізнесмен пішов також і з ради директорів інвестиційного фонду Воррена Баффета Berkshire Hathaway.

    «Вихід з ради директорів не означає вихід з компанії. Microsoft завжди буде важливою частиною мого життя», – наголосив Гейтс.

    І додав, що буде продовжувати допомагати компанії «формувати світогляд та досягати амбітних цілей».

    Білл Гейтс Microsoft
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