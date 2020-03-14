Засновник Microsoft Біл Гейтс покидає раду директорів компанії
Гейтс залишиться технічним консультантом нинішнього генерального директора корпорації Сатья Наделла
Мільярдер Білл Гейтс вирішив піти з ради директорів корпорації Microsoft, яку заснував разом з Полом Алленом у 1975 році.
Про це мовиться у повідомлення самого Біла Гейтса на його сторінці у LinkedIn.
Колишній генеральний директор технологічного гіганта бажає більше часу присвятити благодійності.
Попри рішення піти з ради директорів Microsoft, Гейтс залишиться технічним консультантом нинішнього генерального директора корпорації Сатья Наделла.
У лютому Фонд Білла Гейтса заявив, що жертвує 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Бізнесмен пішов також і з ради директорів інвестиційного фонду Воррена Баффета Berkshire Hathaway.
«Вихід з ради директорів не означає вихід з компанії. Microsoft завжди буде важливою частиною мого життя», – наголосив Гейтс.
І додав, що буде продовжувати допомагати компанії «формувати світогляд та досягати амбітних цілей».