Підприємець розповів, як «Укрпошта» осоромилася із доставкою цінного відправлення за кордон (фото)

Обурений підприємець, який зазнав збитків, виклав фото пошкодженого відправлення у соціальній мережні

Український підприємець залишився незадоволеним послугами «Укрпошти», яка не належним чином транспортувала його товар. Про це Роман Пелех написав на своїй Facebook-сторінці та опублікував відповідні світлини.

«Дякую Укрпошта.Твоє крісло за 300 євро, яке ти хотів відправити клієнту в Париж, а доїхало воно ось в такому стані», – написав засмучений підприємець.

На двох фото, одне з яких зроблене перед відправкою, а інше – при отриманні товару клієнтом, видно, що крісло доїхало до Франції поламаним, а транспортувалося загорнутим у звичайну стрейч-плівку.

Роман Пелех додав, що крісло коштує €300 (близько $350). До того ж, назад воно повернулося тільки через пів року після відправки.

У коментарях до допису користувачі Facebook відреагували на допис обуренням.

«Слів немає. Жахіття», – прокоментувала побачене одна з користувачок.

«На рівному місці бізнес ламають», – зазначив інший коментатор.

Відреагувала на допис і команда «Укрпошти», представниця якої також лишила під дописом коментар.

«Нам прикро, що трапилася така ситуація. Нагадаємо, що у разі надходження відправлення у пошкодженому стані, у адресата є можливість скласти відповідний акт відразу у відділенні, написати заяву та ініціювати службову перевірку для того, щоб визначити, на якому саме етапі пересилання відправлення було пошкоджене. Під час даної перевірки також буде розглянута тема компенсації коштів», – повідомила представниця компанії.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень.

Читайте також: