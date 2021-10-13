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    Підприємець розповів, як «Укрпошта» осоромилася із доставкою цінного відправлення за кордон (фото)

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    Державне підприємство поштового зв'язку було помічене у неякісному наданні послуг - Підприємець розповів, як «Укрпошта» осоромилася із доставкою цінного відправлення за кордон (фото)
    Державне підприємство поштового зв'язку було помічене у неякісному наданні послуг
    news.dtkt.ua

    Обурений підприємець, який зазнав збитків, виклав фото пошкодженого відправлення у соціальній мережні

    Український підприємець залишився незадоволеним послугами «Укрпошти», яка не належним чином транспортувала його товар. Про це Роман Пелех написав на своїй Facebook-сторінці та опублікував відповідні світлини.

    «Дякую Укрпошта.Твоє крісло за 300 євро, яке ти хотів відправити клієнту в Париж, а доїхало воно ось в такому стані», – написав засмучений підприємець.

    На двох фото, одне з яких зроблене перед відправкою, а інше – при отриманні товару клієнтом, видно, що крісло доїхало до Франції поламаним, а транспортувалося загорнутим у звичайну стрейч-плівку.

    Роман Пелех додав, що крісло коштує €300 (близько $350). До того ж, назад воно повернулося тільки через пів року після відправки.

    У коментарях до допису користувачі Facebook відреагували на допис обуренням.

    «Слів немає. Жахіття», – прокоментувала побачене одна з користувачок.

    «На рівному місці бізнес ламають», – зазначив інший коментатор.

    Відреагувала на допис і команда «Укрпошти», представниця якої також лишила під дописом коментар.

    «Нам прикро, що трапилася така ситуація. Нагадаємо, що у разі надходження відправлення у пошкодженому стані, у адресата є можливість скласти відповідний акт відразу у відділенні, написати заяву та ініціювати службову перевірку для того, щоб визначити, на якому саме етапі пересилання відправлення було пошкоджене. Під час даної перевірки також буде розглянута тема компенсації коштів», – повідомила представниця компанії.

    Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень.

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    Теги: тарифи скандал Укрпошта Facebook
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    Підприємець розповів, як «Укрпошта» осоромилася із доставкою цінного відправлення за кордон (фото)