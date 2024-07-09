У Білгороді пролунали вибухи: влада скаржиться на обстріл
За даними російської влади, у Білгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків
У російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
Російський чиновник заявив, що над Білгородом та районом спрацювала система ППО, і нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста.
У Білгороді лунали вибухи. Влада заявила про обстріл. pic.twitter.com/LygtQNU6Yq— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 8, 2024
За словами Гладкова, загинула одна людина, а також постраждали двоє жителів.
Губернатор Білгородщини заявив, що попередньо відомо про те, що у місті вибиті вікна у трьох приватних будинках та у 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків. Уламками посічено дві автівки, а також пошкоджено три суб'єкти господарювання та два соціальні об'єкти.
«У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки у селищі Майський пробито покрівлю в одному приватному будинку та уламками пошкоджено легковий автомобіль», – додав Гладков.
Нагадаємо, у ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Білгородській області.
Як повідомлялося, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.
До слова, у Білгороді та області 1 липня стався масштабний блекаут. Причиною зникнення електрики стало «технологічне порушення, спричинене зовнішнім впливом на енергооб'єкт».
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