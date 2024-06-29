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Одного лиш завершення війни недостатньо. Кулеба пояснив, що буде перемогою України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Одного лиш завершення війни недостатньо. Кулеба пояснив, що буде перемогою України
Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії, де наголосив, що війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру
фото: МЗС України

Кулеба: «Мета – не просто закінчити війну, а створити нову реальність»

Перемогою України у війні з Росією вважатиметься не лише досягнення миру та деокупація всіх наших територій, а й створення реальності, у якій нова агресія стане неможливою. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета – не просто закінчити війну, а створити реальність, у якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою», – наголосив міністр.

Глава МЗС також відзначив ключову роль саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

«Саміт миру у Швейцарії зібрав разом країни з усього світу – півночі, півдня, сходу, заходу – та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це «щось» – Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру. 

До відома, 27 червня президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру.

До слова, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

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Теги: війна Україна Дмитро Кулеба

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