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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Коли війська НАТО нарешті воюватимуть в Україні?

glavcom.ua
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«Саме Україна сьогодні є гарантом безпеки країн НАТО, а не навпаки, при всій подяці за надані озброєння»
фото: Depositphotos

«Хто сказав, що Україна буде чекати на запрошення до НАТО вічно?!»

Поки країни НАТО обговорюють, які слова правильно використати на Вашингтонському саміті стосовно шляху України до членства (bridge towards membership чи irreversible path) – по факту саме Україна сьогодні є гарантом безпеки країн НАТО, а не навпаки, при всій подяці за надані озброєння.

Тому дозволю собі недипломатичне: байдуже, які слова ви напишете... Головне питання інше: коли вже війська країн НАТО, куди спрямовувався ультиматум офіційного Кремля у листі від 15 грудня 2021 року, будуть в України разом з нами у війні проти атакуючої Україну та Європейську безпеку РФ?!

Я просто нагадаю слова мудрого Кіссінджера, який, попри свою попередню позицію, наголошував, що Україна обов'язково має бути в НАТО!

Хто сказав, що Україна буде чекати на запрошення до НАТО вічно?!

Моя позиція наступна: якщо в наступні роки не буде запрошення – маємо будувати оборонно-безпековий союз з тими, хто готовий на це піти разом з нами та не чекати тих, хто не вміє робити кроки на випередження, а тягнеться в ар'єргарді, чим вдало користується агресор.

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Джерело
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Теги: Україна запрошення НАТО

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Валерій Чалий

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