Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ростовській області після вибухів загорілася електропідстанція

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Ростовській області після вибухів загорілася електропідстанція
фото з відкритих джерел

Ростовську область атакували безпілотні літальні апарати

У ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції. Про це повідомляють губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомили про пожежу у районі електропідстанції у селі Генеральське Родіоново-Несвітайського району.

Як розповіли очевидці, перед початком пожежі було чутно характерні звуки прольоту БпЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовска. 

За словами очільника області Голубєва, близько 2 години ночі в Ростовській області почалася масована атака БпЛА. Сили ППО нібито знищили кілька десятків цілей у різних районах регіону. 

У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків безпілотників сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.

Нагадаємо, у російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Теги: пожежа вибух обстріл росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У лікарні «Охматдит» триває евакуація дітей
Зеленський назвав кількість вбитих та поранених у результаті обстрілу України 8 липня
Вчора, 15:23
Орбан відвідає Кремль разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто
Орбан їде у Москву після візиту до Києва
4 липня, 19:17
Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває
У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)
2 липня, 15:06
В Кропивницькому пролунали вибухи
В Кропивницькому пролунали вибухи
30 червня, 21:26
Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
29 червня, 20:50
Україна втратила внаслідок останніх ударів Москви близько 9 гігават генеруючих потужностей
Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – «Укренерго»
25 червня, 00:13
Ухилянта засудили до трьох років позбавлення волі
Житель Києва вигадав, як понад два роки ховатись від мобілізації
23 червня, 19:51
Інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток «Мир» та Системи швидких платежів
Хакери підірвали роботу російської платіжної системи «Мир»
20 червня, 16:12
Список країн, що підписали спільне комюініке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру: які країни його підтримали і хто відмовився
16 червня, 15:18

Соціум

Безлімітна відпустка співробітникам. Чеська компанія пішла на цікавий експертимент
Безлімітна відпустка співробітникам. Чеська компанія пішла на цікавий експертимент
У Білгороді пролунали вибухи: влада скаржиться на обстріл
У Білгороді пролунали вибухи: влада скаржиться на обстріл
Театр Романа Віктюка у Москві припинив існування
Театр Романа Віктюка у Москві припинив існування
Німеччина прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
Німеччина прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
Вибори, а не «Охматдит»: що сьогодні розмістили світові ЗМІ на перших шпальтах
Вибори, а не «Охматдит»: що сьогодні розмістили світові ЗМІ на перших шпальтах
Без води по 17 годин: іспанський курорт здивував туристів новим обмеженням
Без води по 17 годин: іспанський курорт здивував туристів новим обмеженням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
27K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
19K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
13K
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
13K
«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
12K
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua