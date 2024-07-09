У Ростовській області після вибухів загорілася електропідстанція

Ростовську область атакували безпілотні літальні апарати

У ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції. Про це повідомляють губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомили про пожежу у районі електропідстанції у селі Генеральське Родіоново-Несвітайського району.

У Ростовській області Росії пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції pic.twitter.com/agvF3ExQC7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2024

Як розповіли очевидці, перед початком пожежі було чутно характерні звуки прольоту БпЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовска.

За словами очільника області Голубєва, близько 2 години ночі в Ростовській області почалася масована атака БпЛА. Сили ППО нібито знищили кілька десятків цілей у різних районах регіону.

У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків безпілотників сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.

Нагадаємо, у російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.