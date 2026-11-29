Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Дмитра Кейстіна, який загинув 30 січня 2026 року.

Коротко про воїна: Місце і дата народження: місто Кропивницький, 16 червня 1996 року.

місто Кропивницький, 16 червня 1996 року. Освіта: ліцей ім. Тараса Шевченка у Кропивницькому, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

ліцей ім. Тараса Шевченка у Кропивницькому, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Підрозділ: 12-та бригада спеціального призначення «Азов».

12-та бригада спеціального призначення «Азов». Дата загибелі: 30 січня 2026 року.

Захоплювався спортом, добре знав іноземні мови

Дмитро закінчив ліцей ім. Тараса Шевченка у Кропивницькому. Захоплювався спортом – займався плаванням, велоспортом, кульовою стрільбою. Вищу освіту здобув у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, закінчивши факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій.

Ще студентом почав працювати перекладачем англійської та німецької мов у бюро перекладів і приватних підприємствах Кропивницького. Деякий час був помічником кінолога. Згодом обіймав посаду контент-менеджера, а у 2022–2024 роках – медіааналітика у компанії «BPO Nextdoor» у Львові.

«Мій найкращий друг дитинства, як рідний брат. Людина, в якої не було ворогів, про яку ніхто не міг сказати поганого слова. Космічна людина», – написав товариш Микита Баранчук.

Чому захисник мав позивний Астро

Під час повномасштабної війни Дмитро самостійно опанував навички пілота БпЛА, бо прагнув бути максимально підготовленим до захисту України.

У жовтні 2024 року добровільно долучився до лав Національної гвардії України. Служив у 12-й бригаді спеціального призначення «Азов». Обіймав посаду оператора 3-го відділення радіоелектронної боротьби.

Дмитро Кейстін самостійно опанував навички пілота БпЛА, бо прагнув бути максимально підготовленим до захисту України фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Воїн виконував бойові завдання на покровському напрямку. Псевдо Астро обрав, бо завжди цікавився космосом.

Росіяни скинули на позицію воїна заборонену хімічну зброю

Свій останній бій Дмитро прийняв 30 січня 2026 року біля села Кучерів Яр Покровського району Донецької області. Тоді він із побратимами збивав ворожі безпілотники. Російські військові скинули із дрона на позиції українських захисників заборонену хімічну зброю. Захиснику назавжди 29 років.

Дмитро мав статус учасника бойових дій, його нагородили відзнакою «За мужність і відвагу».

«Улюблений вислів мого сина: «Нитки переплітаються, скручуються, заплутуються, іноді розриваються, а потім знову зʼєднуються. Це і є Місубі. Це і є час». Світла памʼять про нього назавжди житиме в серцях родини, яка залишилась без дорогого синочка, онука та брата», – написала мама Алла.

Поховали оборонця в Кропивницькому на Далекосхідному кладовищі. У нього залишилися мама Алла, брати Антон і Влад.

Главком » долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Молитва за полеглих воїнів