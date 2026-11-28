Офіс військового омбудсмана напрацював пропозиції, які мають допомогти започаткувати процес поступового звільнення військовослужбовців і зробити терміни служби більш прогнозованими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.ua.

Під час спілкування з журналістами в омбудсмана представили моделі врегулювання строків проходження військової служби. Зокрема, пропонують бальну систему вислуги, яка передбачає диференційоване нарахування балів залежно від умов проходження служби:

1 бал за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;

0,4 бала – за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових наказів;

0,33 бала – за виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій;

0,2 бала – за місяць служби поза зоною бойових дій.

Набрання 12 балів пропонується визначити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця з наданням відстрочки від повторної мобілізації строком на один рік.

Також передбачено додаткове нарахування балів за лікування та реабілітацію після поранень і можливість щомісячної доплати в розмірі 50 000 грн військовослужбовцям, які набрали 12 балів, але продовжують службу.

Окрім того, пропонують «пільговий період проходження військової служби», який передбачає застосування підвищеного коефіцієнта (×3) до часу перебування в зоні бойових дій. Зокрема, 18 місяців служби в зоні бойових дій у пільговому обчисленні прирівнюються до 4,5 років військової служби. Досягнення такого строку пропонується визначити підставою для подання рапорту на звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації строком на один рік.

У військового омбудсмана наголосили, що для запровадження будь-якої системи необхідно провести аудит кадрового складу та ефективності використання людського капіталу у війську. Окремим напрямом подальшого опрацювання пропонується визначити проведення комплексного аналізу у військових частинах щодо:

фактичної кількості військовослужбовців, які за висновками ВЛК мають обмеження щодо придатності до військової служби, та відповідності займаних ними посад стану здоров’я і встановленим медичним обмеженням;

доцільності подальшого перебування таких військовослужбовців на відповідних посадах, можливості їх переведення на посади, що відповідають стану здоров’я, використання їхнього досвіду за іншими напрямами та поетапного звільнення з військової служби.

Наступним етапом має стати опрацювання спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та іншими зацікавленими органами конкретних механізмів реалізації, необхідних законодавчих змін і порядку поетапного впровадження.

«Мета напрацювань Офісу – сформувати справедливу, прогнозовану та зрозумілу систему проходження військової служби, забезпечити можливість відновлення військовослужбовців, планову ротацію особового складу та збереження боєздатності Сил оборони України», – додали в Офісі військового омбудсмана.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України підготувало законопроєкт, який має врегулювати терміни військової служби. Документ розробили в кількох варіантах, наразі триває обговорення з урядом та військово-політичним керівництвом щодо механізму його реалізації.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Відповідний законопроєкт уже фіналізує Міністерство оборони.