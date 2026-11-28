Городоцький районний суд ухвалив визнати військовослужбовця винним та призначити йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі

Городоцький районний суд Львівської області визнав винним мобілізованого солдата, який двічі самовільно залишав службу під час воєнного стану – спершу не повернувся з відпустки на Донеччину, а після повернення до війська знову втік додому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

За матеріалами справи, уродженця села Коропуж Городоцького району Львівської області мобілізували наприкінці січня 2023 року. Він служив номером обслуги гранатометного взводу десантно-штурмового батальйону.

Свій перший епізод СЗЧ військовий вчинив навесні 2023 року. 31 травня він не з’явився на ранкове шикування після щорічної основної відпустки до місця дислокації підрозділу в селищі Ямпіль Лиманського району Донецької області.

Поза межами військової частини солдат переховувався понад півтора року – аж до 14 лютого 2025 року, коли сам повернувся на службу й був зарахований до роти резерву іншої частини.

Проте надовго у війську чоловік не затримався. Уже 13 серпня 2025 року він без дозволу командира знову залишив розташування частини та поїхав додому в село Коропуж. Там він перебував ще понад рік – до 24 вересня 2026 року, доки його не викликали до відділення поліції у Городку, де й затримали.

У судовому засіданні раніше не судимий солдат повністю визнав свою провину, розкаявся, заявив, що бажає продовжити військову службу, і просив суворо його не карати.

Враховуючи повне визнання вини, суд розглянув справу за скороченою процедурою (без дослідження решти доказів) і кваліфікував обидва епізоди за ч. 5 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу та самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

Городоцький районний суд ухвалив визнати військовослужбовця винним та призначити йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Також засудженого залишили під вартою до набрання вироком законної сили, зарахувавши у строк відбування покарання час із моменту його фактичного затримання 24 вересня 2026 року.

Нагадаємо, у Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військовослужбовця, який на один день самовільно залишив військову частину.

Раніше Лугинський районний суд Житомирської області не задовольнив позов батька, який проходить військову службу та просив юридично підтвердити, що самостійно виховує й утримує неповнолітнього сина. Суд визнав, що проживання дитини з батьком і обмежена участь матері у її житті самі по собі не доводять факту самостійного виховання.

Також Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконними призов студента на військову службу та його зарахування до особового складу військової частини.