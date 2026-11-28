Громадянин Японії на ім’я Сей приїхав до України у 2023 році, щоб допомагати українцям під час повномасштабної війни. За фахом він будівельник, тож долучався до відновлення та облаштування об’єктів, підтримував волонтерські ініціативи й передавав гроші тим, хто їх потребував. Загалом на допомогу Україні витратив близько шести мільйонів японських єн – майже два мільйони гривень. Про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин», інформує «Главком».

48-річний Сей родом із міста Мацуе неподалік Хіросіми. Рішення переїхати до України здивувало його друзів і знайомих, однак батько підтримав сина. Він сказав, що той не мусить повертатися до Японії, якщо з ним щось станеться, і закликав допомагати українським військовим.

В Україні японець, зокрема, брав участь у будівництві ресторану в Харкові та притулку для тварин в Ірпені. Проте після загибелі українського друга Павла, який служив у війську, вирішив сам стати на захист країни.

«Мотивація… Бо Путін живий», – пояснив Сей своє рішення.

Нині він служить у 7-му окремому розвідувальному батальйоні та навчається керувати безпілотниками. Більшість часу проводить за симулятором, відпрацьовуючи маневри й опановуючи техніку пілотування FPV-дронів.

Побратими кажуть, що новобранець дуже наполегливий і швидко вчиться. За словами військового на позивний Квіз, Сей одразу взявся за керування FPV-дроном на симуляторі й добре справляється із завданнями. Наступний етап – тренування з реальними безпілотниками.

Інший побратим, Рубік, відзначає його мотивацію та натхнення. Каже, що Сей прагне помститися за загиблого друга і докладає для цього максимум зусиль.

Сам японець не приховує, що навчання непросте, але воно йому подобається.

«Дуже важко, але весело! Я хочу знищувати окупантів», – говорить військовий.

Паралельно Сей вивчає українську мову та знайомиться з культурою нашої країни. Уже опанував кілька поширених фраз, а також підготував звернення до японців, у якому закликає їх не втрачати уваги до війни в Україні.

Японський доброволець наголошує: Україна бореться за право зберегти свою державу, родини й культуру, тоді як Росія прагне все це знищити та привласнити. Тому, переконаний Сей, світ має й надалі говорити про Україну та підтримувати її.

Після завершення війни повертатися до Японії він не планує. Хоче залишитися тут і використати свій будівельний досвід для відновлення зруйнованого.

«Я хочу ремонтувати будинки, дороги – хочу все відновлювати після війни. Слава Україні! Героям слава!», – каже Сей.

Нагадаємо, японець Харусан із міста Осака вже третій рік у Збройних силах України. Спочатку був снайпером в Інтернаціональному легіоні, а зараз освоює керування безпілотником. Служить у 41-й механізованій бригаді.