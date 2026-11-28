Подружжя Ірина та Микола, які вже понад рік мешкають у прибережному аргентинському місті Мар-дель-Плата, поділилися досвідом переїзду та облаштування побуту в Південній Америці. Історію вони розповіли у новому випуску свого блогу, інформує «Главком».

Чому обрали Аргентину і Мар-дель-Плату

Раніше пара жила в польському Вроцлаві, однак тимчасовий статус, жорстко прив’язаний до роботи, не давав відчуття впевненості у завтрашньому дні. Варіанти Іспанії та Португалії відкинули через п’ятирічне очікування постійного резидентства, вищі ціни та складну податкову систему, а також через прагнення виїхати якнайдалі від Європи на тлі глобальних безпекових ризиків.

Після Харкова, пів року на Івано-Франківщині, року в Єгипті та двох років у Польщі подружжя разом із друзями вирушило до Аргентини. Переліт із Шенгенської зони через Амстердам минув без ускладнень завдяки чинним польським документам, а зворотних квитків на кордоні не запитували – хоча в таких випадках мандрівники зазвичай страхуються зворотними квитками на пором до Уругваю за $50–60. З трьох міст – Буенос-Айреса, Кордови та Мар-дель-Плати – зупинилися на останньому через помірний клімат без виснажливої спеки, близькість океану та спокійніший ритм життя порівняно з мегаполісом.

Оренда без DNI, меблі та комунальні витрати

Через відсутність місцевого посвідчення особи (DNI), аргентинського доходу та рекомендацій від попередніх орендодавців пошуки житла для Ірини та Миколи виявилися складними. Частина власників відмовляла або вимагала оплату за рік наперед у розмірі S10–12 тисяч, багато квартир здавали лише подобово чи потижнево на сезон, а рієлтори могли відповідати тижнями. Першу трикімнатну квартиру біля кільцевої дороги подружжя знайшло через знайомих, уклавши нотаріальний договір із подвійним депозитом. Однак узимку там бракувало тепла через один газовий обігрівач на весь простір і слабку електропроводку, тому згодом угоду достроково розірвали за згодою власниці з повним поверненням депозиту.

Нове житло подружжя знайшло ближче до центру та за 500 метрів від океану, де зручніша інфраструктура та працюють окремі невеликі крамниці, зокрема й ті, що спеціалізуються суто на продажі яєць. Квартира з теплою підлогою та кімнатами для дистанційної роботи здавалася без меблів і техніки. Це типова практика для довгострокових договорів на два роки, тоді як за мебльоване житло зазвичай беруть вищий депозит або доплату в $100–300 щомісяця. Облаштовувати побут довелося з нуля на тлі помітного перекосу місцевого ринку: між дорогими дизайнерськими меблями на замовлення та бюджетними виробами низької якості бракує середнього сегмента на кшталт IKEA, яка в Аргентині досі не представлена.

Окремою статтею щомісячних витрат є expensas – плата за утримання будинку та прибудинкової території, яка в новому житловому комплексі із зоною для барбекю та автоматичними ліфтами становить близько $100–150. Природний газ коштує недорого (орієнтовно $10), вода – $15–20, електроенергія у попередній квартирі обходилася в $30–40, а оптоволоконний інтернет на 500 Мбіт/с коштує близько $25. Також пара звернула увагу на місцеві будівельні особливості, зокрема слабку гідроізоляцію, через яку під час дощів можуть з’являтися вологі плями та протікання.

Робота, ціни та плани на наступний рік

І Ірина, і Микола працюють дистанційно у сфері маркетингу та підлаштовуються під європейський графік із різницею в часі 5–6 годин. На їхню думку, Аргентина найкраще підходить саме тим, хто має віддалений дохід і не залежить від місцевого ринку праці, адже в країні висока інфляція, відчутне безробіття, відсутні європейські програми соціальної підтримки, а без знання іспанської мови влаштуватися на роботу вкрай важко. Водночас рівень безпеки в Мар-дель-Платі, Буенос-Айресі чи Барілоче подружжя оцінює як комфортний.

Різкого цінового шоку після Польщі пара не відчула: базові продукти коштують приблизно так само, електроніка та меблі дорожчі, а місцева яловичина, на їхню думку, робить бургери навіть у звичайних закладах чи аеропорту помітно смачнішими. Підсумовуючи перший рік, українці зазначають, що переїхали б сюди ще раніше, якби знали про можливості легалізації. У планах на наступний рік – нарешті отримати DNI, підтягнути іспанську мову, скласти іспит на водійське посвідчення, придбати авто та вирушити у велику подорож країною: від водоспадів і провінції Жужуй до льодовика Періто-Морено, Ушуаї та легендарної траси Рута 40.

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