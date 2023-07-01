1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не варто витрачати багато грошей

Сьогодні, 1 липня, відзначається Всесвітній день боротьби проти бідності, День архітектури України та Міжнародний день анекдота. Православні віряни вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула.

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День архітектури України

Андріївська церква у Києві фото: Pixabay

День архітектури України – свято, що святкують на території України 1 липня.

В Україні налічується близько 14 тисяч пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і більше 1000 об’єктів паркового мистецтва.

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Найбільшу кількість пам’ятників архітектури можна знайти у Львові. Зокрема, в місті збережено близько двох з половиною тисяч пам’яток історії та архітектури. У 1998 році місто було внесено до світової спадщини ЮНЕСКО.

Міжнародний день анекдота

фото: Pixabay

Міжнародний день анекдота – 1 липня. Ідея святкування належить Вейну Рейнагелю, американському письменнику і графіку, в першу чергу відомого своїми історичними фантастичними романами. Свято було створене в 1994 році як привід відзначити офіційне закінчення півріччя.

Всесвітній день боротьби проти бідності

фото: Pixabay

Спочатку цей день було означено як Всесвітній день боротьби за подолання крайньої бідності. Його відзначали неурядові організації світу з ініціативи Міжнародного руху за надання допомоги групам населення, що бідують .

Метою проведення цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються, – необхідності, що набула першочергового значення.

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Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

За церковним календарем, 1 липня вшановується пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Жили святі в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську.

Леонтій був християнином і навертав язичників у віру. За це його наказали схопити і доставити до правителя – послали за Леонтієм двох стражників, Іпатія та Феодула. В дорозі один із них захворів і одужав після молитви Леонтія. Тоді обидва стражники увірували в Христа. Коли правитель дізнався про це, то розгнівався і змусив їх відректися від віри, а після відмови велів усіх трьох стратити.

Традиції дня

Раніше 1 липня відзначали як день бога Сонця Ярила. Сьогодні в багатьох селах України проводяться обряди та ритуали, пов’язані з поклонінням цьому слов’янському богу. Існує повір’я, що 1 липня – час, коли всі святі з язичницьким богом Ярилою міряються силою, а побороти його не можуть.

Вважається, що саме сьогодні відступають всі біди. Люди грали пісні, танцювали, билися кулаками, організовували ярмарки.

За традицією, якщо в цей день вмитися першою росою, можна стати красивішим і здоровішим.

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Сон цього дня є віщим, про нього не можна нікому розповідати.

Народні прикмети

Багато опадів обіцяють сніжну зиму

Вранці немає роси – буде дощовий день

Якщо з самого ранку на вулиці дуже душно, то день буде непогожим

Ворони під хмари звиваються – до негоди

Рожевий захід ввечері – на наступний день буде спекотно.

Що не можна робити

Лінуватися.

Витрачати багато грошей: в цей день варто тверезо оцінювати свої запаси і витрачати їх обережно.

Скаржитися. У Ярилин день вважається, що людям, які не скаржаться на долю, Бог дарує багатство і успіх на найближчий рік.

Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.