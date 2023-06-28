Мусульмани світу відзначають головне свято – Курбан-Байрам

Святкувати починають зі сходом сонця

Сьогодні, 28 червня мусульмани всього світу почали відзначати одне з головних свят – Курбан-Байрам.

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За день до Курбан-байраму мусульмани дотримуються посту, а ніч напередодні проводять в молитві. Святкувати починають зі сходом сонця: здійснюють обмивання, надягають святковий одяг і йдуть в мечеть на ранкову молитву. Після неї повертаються додому, а потім знову збираються на проповідь до мулли. Після закінчення відправляються на цвинтар – помолитися за померлих. І вже потім настає час для обряду жервтоприношення.

На Курбан-байрам жертвопринесення може бути не тільки у вигляді барана, а й бика, корови, вівці, кози, верблюда. Але тварини повинні бути куплені тільки на чесно зароблені гроші – це важлива умова. Від однієї сім'ї належить принести в жертву одну тварину. М'ясо потім ділять на три частини: одну частину віддають бідним, друга – для частування рідних і близьких, третю - можуть залишити у сім'ї.

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Значення свята

Курбан-байрам перекладається як «свято жертви». Відзначають його в пам'ять про те, як пророк Ібрагім (в Біблії - Авраам) приніс жертву Аллаху. У Корані розповідається, як до Ібрагіма з'явився ангел Джабраїл і передав, що Аллах просить принести йому в жертву сина. Чоловік слухняно пішов у долину Міна, взявши сина, щоб виконати волю Аллаха. Але лезо ножа не заподіяло шкоди дитині – хлопчик залишився неушкоджений. Виявилося, що це було випробування для Ібрагіма і в нагороду за послух Аллах послав йому ще одного сина. Жертву ж замінили бараном. На згадку про це мусульмани щороку влаштовують обряд жертвопринесення на Курбан-байрам.

Сенс свята Курбан-байрам – щоб стати ближче до Аллаха не потрібні людські жертви. Жертва повинна бути умовною, а спокутувати гріхи перед Аллахом людина може тільки своїми добрими вчинками і світлими думками. Досить молитися, тримати пост, подавати милостиню і цуратися всього поганого.

Коли Курбан-байрам 2023 році – від чого залежить дата

Курбан-байрам відзначають на честь закінчення хаджу – паломництва мусульман до Мекки, до священної Кааби. Святкується він щорічно рівно через 70 днів після іншого важливого мусульманського свята - Ураза-байрам, на десятий день місяця Зуль-хіджа (це 12-й місяць мусульманського місячного календаря). Але так як мусульманський і григоріанський календарі розрізняються, то дата свята щорічно зсувається назад на 11 днів. У 2023 році Курбан-байрам святкують, починаючи з 28 червня і до 2 липня.

Курбан-байрам – що не можна робити

Заборон на свято небагато, але всі вони суворі:

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вживати алкоголь;

ходити в брудному одязі;

займатися важкою фізичною працею;

лаятися і ображати кого-небудь.

Також категорично заборонено на свято відмовляти в милостині і допомозі.

Нагадаємо, у середу 28 червня в Україні відзначається День Конституції, а у світі – Міжнародний день соціального бізнесу і День пірсингу.