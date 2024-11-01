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На Чернігівщині чоловік створив унікальну систему з альтернативних джерел енергії

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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На Чернігівщині чоловік створив унікальну систему з альтернативних джерел енергії
Запасу енергії може вистачити на три дні
фото: Суспільне

У повний блекаут у чоловіка із Ніжина є запас акумуляторів на 9 кВт

Богдан Нещерет з Ніжина, що на Чернігівщині, створив на своєму подвір'ї систему з альтернативних джерел енергії. Це – сонячний колектор для нагріву води, вітряк та панелі. З його слів, займатися цим почав у 2014 році. Тоді це було його хобі. Про це повідомляє «Суспільне».

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що вже треба розширювати систему до певних критеріїв. Якщо буде блекаут, мережу повністю вимкнуть, то в мене є запас акумуляторів на 9 кВт», – розповідає чоловік.

Якщо споживати 3 кВт на день, каже чоловік, цього запасу може вистачити на три дні. Він розповідає, що з дитинства любив щось майструвати, а за освітою – інженер-механік.

«Працював електриком в Києві. Проводки, проводки, так воно й пішло. І на цей момент вилилось у таку, скажімо, немаленьку систему. Вона і не велика, але повністю забезпечує будинок енергією», – додав Богдан Нещерет.

Чоловік пояснює: система побудована так, що все є взаємозамінним.

«Якщо, наприклад, не буде у нас сонця – є вітер. Якщо вітру не буде – є звичайний бензогенератор, який можна завести й запустити», – додав він.

У господарстві чоловіка також є сонячний колектор для нагріву води.

«У мене колектор на 240 літрів. Цього нам вистачає повністю. Якщо у нас сім'я складається з шести людей, тобто кожному помитися, помити посуду, всі хатні справи і ще є надлишок гарячої води, – повідомив чоловік.

За словами Богдана, ця система обійшлася йому приблизно в 140 тисяч гривень.

Під час створення системи, ділиться чоловік, він щось шукав в Інтернеті, щось вигадував сам.

Нагадаємо, що Україна має забезпечити можливості для інвесторів у відновлювану енергетику, щоб вони побудували у 2025 році максимум із 4 ГВт готових проєктів вітроенергетики і цим самим полегшили проходження наступного опалювального сезону. 

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Теги: енергетика Україна альтернативна енергетика вітер

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