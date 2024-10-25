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Російський дрон убив людину в Києві

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російський дрон убив людину в Києві
В Києві є загиблих внаслідок атаки БпЛА
Фото: ДСНС

Безпілотники атакували багатоповерховий будинок у Києві

У Соломʼянському районі Києва трапилось влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівку. На місці працюють рятувальники, пошукова операція продовжується. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram.

«У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває», – написав у своєму повідомленні Кличко.

Нагадаємо, сьогодні у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що у багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі проводиться евакуація мешканців.

«Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється», – розповів він.

У Telegram-каналі ДСНС згодом опублікували жахливі кадри наслідків влучання БпЛА.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було чутно сильні вибухи. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює протиповітряна оборона. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Теги: Віталій Кличко рятувальники Telegram будинок евакуація

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